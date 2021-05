Pescara, alla guida di una Lancia Y in stato di ebbrezza: ritirata patente

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord hanno controllato un autoarticolato che trasportava un carico eccezionale (nella foto), presso l’area di servizio Alento Est sull’A/14. Il conducente del mezzo, dopo il controllo, verso le ore 23.00 usciva dalla sede autostradale dal Casello di Pescara Nord, danneggiando il guard rail.

Successivamente, intorno all’1.30, lo stesso autoarticolato collideva sulla SS16, nel comune di Città Sant’Angelo, con una vettura Lancia Y, il cui conducente è risultato positivo all’alcol test, con un tasso pari a 3.79 g/l.

Il mezzo trasportante il carico eccezionale è stato controllato minuziosamente, ma non sono emerse irregolarità. Il conducente della Lancia Y sarà invece, denunciato per guida in stato di ebbrezza: ritirata la patente e confiscata la vettura.

Lo stesso è stato anche sanzionato per la violazione delle norme Covid. Il controllo dei carichi eccezionali rientra tra le attività principali che la Polizia Stradale assicura quotidianamente per garantire la sicurezza della circolazione.