Saldi Estivi 2026 in Abruzzo: al via dal 4 luglio

REGIONE – Partono sabato 4 luglio 2026 i saldi estivi in Abruzzo, una stagione attesa sia dai consumatori sia dagli operatori del commercio. Per i prossimi 60 giorni, residenti e turisti presenti lungo la costa e nei borghi della regione potranno approfittare di sconti e promozioni, mentre per i negozi di vicinato si apre una fase cruciale per la liquidità e il rilancio delle vendite.

Dopo un avvio d’anno segnato da consumi altalenanti e da un meteo incerto che ha frenato la stagione primaverile, c’è grande aspettativa tra gli esercenti. I saldi rappresentano infatti un’occasione per acquistare prodotti di qualità a prezzi competitivi, ma anche un motore fondamentale per sostenere l’economia reale delle città abruzzesi.

“I saldi estivi non sono solo una questione di sconti, ma un vero e proprio rito collettivo che rimette in moto l’economia delle nostre città”, dichiara il Presidente Regionale Angelo Allegrino.

“Comprare nei negozi di vicinato significa sostenere il tessuto sociale dell’Abruzzo, mantenere vive le nostre strade e premiare professionalità, trasparenza e fiducia che solo il commerciante sotto casa sa garantire”.

L’Ascom Abruzzo ricorda le principali regole per acquisti sicuri e trasparenti:

Trasparenza del prezzo: è obbligatorio indicare il prezzo originario, quello scontato e la percentuale di ribasso.

Cambio merce: è a discrezione del negoziante, salvo prodotti difettosi o non conformi, per i quali il cambio è sempre garantito.

Con l’avvio dei saldi, l’Abruzzo si prepara a una stagione di shopping che sostiene il commercio locale e offre ai consumatori nuove opportunità di risparmio.