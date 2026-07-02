UDC Abruzzo: “Difendere i tribunali minori è una priorità per il territorio”

PESCARA – La Direzione Regionale dell’UDC Abruzzo si è riunita oggi per affrontare la delicata situazione dei quattro tribunali sub‑provinciali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, alla luce delle recenti e preoccupanti notizie sull’esclusione di questi presidi dai piani ministeriali di stabilizzazione del personale precario dell’Ufficio per il Processo e dei funzionari tecnici. Una prospettiva che, secondo il partito, rischia di compromettere in modo irreversibile la funzionalità della giustizia di prossimità nelle aree interne e costiere della regione.

Nel documento approvato al termine della riunione, l’UDC Abruzzo esprime una adesione totale alla mobilitazione territoriale, sottolineando come la difesa dei tribunali non sia una battaglia di parte, ma un dovere civile che unisce forze politiche, sindacati, ordini professionali degli avvocati, istituzioni locali e sindaci. «La giustizia di prossimità non ha colore politico: è un presidio essenziale per la sicurezza e i diritti dei cittadini», si legge nella nota.

La Direzione Regionale evidenzia inoltre che il ricorso a semplici proroghe legislative per evitare la chiusura formale dei tribunali rischia di trasformarsi in una vittoria di Pirro, se parallelamente gli uffici vengono privati delle risorse umane necessarie al loro funzionamento. Senza personale tecnico e funzionari, i presidi giudiziari sarebbero destinati alla paralisi operativa, configurando una chiusura di fatto.

Per questo l’UDC Abruzzo rivolge un appello diretto al Governo, al Ministero della Giustizia e alla delegazione parlamentare regionale affinché, in sede di conversione del Decreto Legge n. 100/2026 e nell’ambito del DDL Nordio, si ponga fine alla logica della precarietà temporanea. Il partito chiede una soluzione normativa definitiva, con una pianta organica stabile per i tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, indispensabile per garantire legalità, sicurezza e continuità dei servizi giudiziari.

La Direzione Regionale, insieme ai parlamentari dell’UDC, al Segretario nazionale Sen. Antonio De Poli e al Presidente nazionale On. Lorenzo Cesa, conferma il proprio sostegno alle iniziative in corso e ribadisce l’impegno a difesa della giustizia di prossimità, considerata un pilastro essenziale per la tutela dei cittadini e delle imprese abruzzesi.