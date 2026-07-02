D’Amario: “Aeroporto d’Abruzzo, +30% di passeggeri e crescita del turismo regionale”

REGIONE –L’incremento del 30% dei passeggeri registrato dall’Aeroporto d’Abruzzo nell’ultimo bimestre segna un risultato di grande rilievo per il sistema turistico regionale e conferma la crescente capacità dell’Abruzzo di attrarre visitatori. A sottolinearlo è il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che evidenzia come i dati diffusi sull’andamento dello scalo abruzzese rappresentino un segnale concreto della competitività della regione nel panorama nazionale e internazionale.

Secondo D’Amario, dietro questi numeri non c’è soltanto un aumento del traffico aereo, ma la prova che l’Abruzzo è diventato una destinazione riconoscibile e apprezzata, capace di intercettare flussi turistici diversificati. Un risultato che arriva grazie a una programmazione attenta, investimenti mirati, attività di promozione e una sinergia costante con gli operatori del comparto turistico. La crescita dei collegamenti e dei passeggeri, infatti, genera effetti positivi che si estendono ben oltre l’aeroporto: più presenze nelle strutture ricettive, maggiore indotto per attività commerciali, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese del turismo esperienziale e nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l’intero territorio regionale.

Il Sottosegretario sottolinea come l’Abruzzo possa oggi contare su un’offerta turistica completa e sempre più competitiva. Mare, montagna, parchi nazionali, borghi, patrimonio storico e culturale, enogastronomia, cammini, cicloturismo ed eventi compongono un sistema integrato capace di attrarre un turismo destagionalizzato e di qualità. Una ricchezza che si riflette nella crescita dei flussi e nella capacità della regione di posizionarsi come meta autentica e sostenibile.

D’Amario evidenzia infine che questi risultati incoraggiano a proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso. L’aumento dei passeggeri dimostra che gli investimenti della Regione Abruzzo in promozione turistica, valorizzazione del territorio e accessibilità stanno producendo effetti concreti. L’obiettivo è consolidare la presenza dell’Abruzzo nei mercati nazionali e internazionali, rendendo la regione sempre più competitiva e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica, di qualità e capace di lasciare il segno.