Le sagre di novembre 2019 in Abruzzo

Novembre è dedicato ai sapori che contraddistinguono l’autunno. Tra vino novello, olio nuovo e castagne. Gli appuntamenti in Regione

L’autunno è la stagione dei mille colori accesi ma anche dei sapori che la natura ci offre. Anche in Abruzzo sono numerosi gli eventi che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del periodo. Insieme ai sapori, si festeggiano anche le tradizioni contadine del territorio.

Si comincia subito venerdì 1 a Serramonacesca, dove dopo “L’aneme delle morte” della notte di Halloween quando si racconta che le anime dei defunti vaghino per le vie del paese, rappresentate da zucche lavorate con sembianze di testa, bussando alle porte delle case per chiedere elemosina, ottenendo in cambio monetine, frutta secca e caramelle, si svolge la Sagra della zucca. Il 1° e il 2 settima edizione a Perano di Borgo DiVino: un percorso gastronomico tra le vie de centro storico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo. Dal 1° al 3 a Cesaproba Sagra della castagna dove si potranno assaporare numerose specialità gastronomiche preparate unicamente con i migliori prodotti tipici locali. Negli stessi giorni, nel centro Storico di Frisa, torna la Festa dell’olio nuovo: per tre sere sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo, intrattenimento e quest’anno, in occasione della decima edizione, possibilità di visitare i frantoi locali attraverso tour guidati. A Santa Marie quarantassetteima Sagra della castagna: un lungo percorso eno-gastronomico che si snoderà per le suggestive stradine del centro storico e che proietterà il visitatore indietro nel tempo.

Sabato 2 nel borgo medievale di Opi appuntamento con la sedicesima edizione di Sapori dell’Autunno: nel centro storico, vestito a festa per l’occasione, tra i vicoli, si potranno degustare piatti caratteristici della tradizione e ascoltare musica popolare. A Roccamontepiano Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno,

Passiamo al weekend successivo, quello di San Martino, ricchissimo di appuntamenti. Dall’8 all’10 Scanno sarà la patria della buona tavola d’Abruzzo grazie alla nuova edizione di Deguscanno: percorsi enogastronomici, cooking class, menù tematici, laboratori e molto altro. A Catignano Novello al Castello due giorni nelle cantine di Catignano per degustare vino e piatti tipici. A Treglio ventiduesima edizione di Borgo Rurale – Festa del vino novello, delle castagne e dell’olio nuovo. Passeggiando per i vicoli del paese si potranno osservare le vecchie cantine e gli antichi frantoi, degustare castagne, vino novello, olio fresco di macina e i piatti tipici del territorio frentano preparati al momento e col rispetto delle vecchie tradizioni e ascoltare musica dal vivo. Domenica 10 in Contrada Congiunti, a Collecorvino, si terrà la terza edizione dell’evento fieristico I Sapori di San Martino: all’ interno della Tensostruttura riscaldata vi sarà possibile effettuare degustazioni di vini delle migliori cantine abruzzesi, oltre che la degustazione di carni, salumi, formaggi d’Abruzzo.

In Corso Marrucino a Chieti, dal 15 al 17, torna l’appuntamento con ChocoFestival, l’evento, promosso da Confartigianato Chieti con il contributo della Camera di Commercio di Chieti, che presenta il mondo del cioccolato nei suoi molteplici aspetti. Sabato 16 e domenica 17 a San Vincenzo Valle Roveto diciasettesima edizione di Frantoi aperti: apertura delle cantine cn degustazioni dell’olio novello e di piatti tipici locali.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di novembre 2019

NOVEMBRE

1

Sagra della zucca – Serramonacesca (PE)

1-2

Borgo DiVino – Perano (CH)

1-3

Sagra della castagna – Cesaproba (AQ)

Festa dell’olio nuovo – Frisa (CH)

Sagra della castagna a Santa Marie (AQ)

2

Sapori d’autunno – Opi (AQ)

2-3

Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno – Roccamontepiano (CH)

8-9

Novello al Castello – Catignano (PE)

8-10

Deguscanno – Scanno (AQ)

9-10

Cantine aperte Castrum Petrae (PE)

Borgo Rurale – Treglio (CH)

10

I sapori di San Martino – Congiunti di Collecorvino (PE)

15-17

Chocofestival – Chieti

16-17

Frantoi aperti – Sa Vincenzo Valle Roveto (AQ)