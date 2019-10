Potenza – Teramo 0-0, la cronaca diretta

Domenica 13 ottobre 2019 al “Viviani” la sfida valida per il campionato di Serie C. Ecco dove seguire il match da casa o mobile

POTENZA – Domenica 13 ottobre alle 15 in campo Potenza e Teramo per l’incontro di campionato di Serie C. Allo stadio Viviani i biancorossi sfidano la vice capolista del girone. Una sfida che manca da ben 30 anni. Nei sei precedenti perfetta parità con 2 successi a ciascuno e altrettanti pareggi. L’ultimo risale al 5 marzo 1989 quando al vecchio comunale vinse il Teramo per 2-1. Squadra di casa che è imbattuta da ben 19 gare ufficiali.

Al via il match, dopo appena due minuti Florio in area si vede ribattere la conclusione. Passa un minuto e di testa Ilari sfiora di testa la rete su angolo di Ferreira a portiere battuto. All’8′ Emerson molto pericoloso con il mancino direttamente su punizione dal vertice sinistro dell’area, sul primo palo ottimo intervento di pugni per Tomei. Buon ritmo in questo avvio con il Teramo che non erige barricate. Al 16′ secondo corner per la squadra abruzzese ma la difesa fa buona guadia, circa 4mila spettatori sugli spalti. Primo giallo della partita per Mungo entrato a gamba tesa su Panico.

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Ricci, Dettori, Panico; Isgrò, Vuletich, Arcidiacono. A disposizione: Breza, Silvestri, Di Somma, Coccia, Iuliano, Coppola, Sepe, Ferri, Marini, Souare, Murano, Nembot, Longo. Allenatore: Raffaele

Teramo (4-5-1): Tomei, Cancellotti, Iotti, Piacentini, Tentardini; Florio, Costa Ferreira, Arrigoni, Mungo, Ilari; Cianci. A disposizione: Lewandowski, Magnaghi, Martignago, Lasik, Bombagi, Santoro, Birligea, Di Matteo, Viero. Allenatore: Tedino.

Alla vigilia il tecnico Tedino ha riferito nella consueta conferenza stampa: «Troveremo una squadra che è meritatamente al secondo posto in classifica, con un calcio spumeggiante e rapido e dotata di calciatori di grande esperienza. Ha una grande capacità di ripartenza e volevo fare i complimenti in anticipo al tecnico Raffaele. Dovremo trovare una giornata molto positiva sotto l’aspetto caratteriale e dell’aggressività per uscire indenni da Potenza, provando a recuperare quei ragazzi ancora in dubbio e che abbiano potenzialità dal punto di vista psico-fisico e tenendo presente che ho a disposizione solo due centrale difensivi. Il “Viviani” è un campo ostico, piccolo, con tanta gente sugli spalti, servirà carattere e mi arrabbierei molto se non dovessimo fare una grande prestazione, perchè vorrebbe dire che non abbiamo capito nulla di come si affrontano certi avversari. Mungo? Ha capito il segnale, mi entusiasma più una sua scivolata che una sua giocata. Cristini? Da martedì rientrerà regolarmente in gruppo, diciamo che ha sofferto questo sovraccarico di partite. Soprano? Ancora non è rientrato con noi, prossima settimana avrà un ulteriore consulto. Minelli? Da martedì rientrerà in gruppo. Costa Ferreira? Ragazzo serissimo, ma è arrivato in forte ritardo di condizione. Fa fatica secondo me a fare la mezzala in un rombo, perchè dovrebbe coprire un’ampia fetta di campo. Cammin facendo abbiamo percepito che la squadra va costruita con ingredienti anche caratteriali, soprattutto in un girone come questo: dobbiamo imparare a lavorare anche nello sporco, non soltanto nel bello».

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta su questo sito che offrirà la sinteso in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che deviene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia.

CONVOCATI DEL TERAMO

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Tomei.



DIFENSORI: 29 Cancellotti, 27 Di Matteo, 2 Florio, 18 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini.



CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.



: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero. ATTACCANTI: 25 Birligea, 24 Cianci, 9 Magnaghi, 10 Martignago.

Indisponibili: Cappa, Cristini, Minelli, Soprano, Valentini.