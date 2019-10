Giulianova, Piccola Opera Charitas: erogati 167mila euro

Il sindaco Costantini: “Questa iniziativa conferma la nostra volontà ed il nostro impegno di essere sempre vicini ai più deboli”

GIULIANOVA – Nel giorno dell’Open Day, dedicato quest’anno dalla Piccola Opera Charitas alla Pubblica Amministrazione e alla Gestione del Territorio, al quale hanno partecipato amministratori e consiglieri comunali, il Sindaco Jwan Costantini ha annunciato l’erogazione di 167.519,57 euro da parte dell’Unione dei Comuni per la Fondazione. Detta somma va ad aggiungersi a quella già stanziata dall’Unione il 16 giugno scorso, pari a 326.603,71 euro.

“Questa iniziativa conferma la nostra volontà ed il nostro impegno di essere sempre vicini ai più deboli – dichiara il Sindaco Costantini – assieme ad una Fondazione che li tutela quotidianamente e che resta un vanto, in questo campo per la nostra città. Sono vicino a questa meravigliosa realtà sociale dal primo giorno del mio mandato ed oggi ho voluto che alla mia visita alla Piccola Opera, con gli altri amministratori e consiglieri comunali, venisse anche mio figlio per renderlo partecipe di quanto sia importante non far mancare mai il proprio aiuto a chi ha più bisogno e testimone di quanto bene si metta in pratica in questo luogo da parte di responsabili ed operatori, ogni giorno dell’anno”.

Foto della visita di amministratori e consiglieri del Comune di Giulianova, oggi, alla Piccola Opera Charitas.