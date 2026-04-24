Automotive, Urso riunisce le Regioni: l’Abruzzo attende il piano Stellantis

ROMA -Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito questa mattina a Roma le Regioni italiane dell’automotive per un nuovo confronto sul futuro del settore, a pochi mesi dall’ultimo incontro di gennaio e alla vigilia della presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis.

Al tavolo ha partecipato da remoto anche l’assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca (nella foto), che ha sottolineato come, nonostante alcuni passi avanti sul fronte tecnologico e sulla visione europea della mobilità del futuro, non si siano ancora concretizzati i cambiamenti strutturali auspicati dalle imprese. Magnacca ha proposto di rendere più semplice e rapido l’accesso agli strumenti del fondo automotive, così da favorire la realizzazione dei progetti industriali e sostenere le aziende nella transizione.

L’assessore ha inoltre confermato che la Regione sta completando la stesura del PRRI, il Programma Regionale di Riconversione e Riqualificazione Industriale, con l’obiettivo di consolidare e innovare la filiera automotive abruzzese.

Guardando ai prossimi mesi, Magnacca ha ribadito l’attesa per il nuovo piano Stellantis, che sarà presentato a maggio. La Regione auspica che il documento sia coerente con il Piano Italia annunciato dal gruppo e che confermi il ruolo strategico dello stabilimento di Atessa nella produzione europea dei veicoli commerciali. Una posizione che il ministro Urso ha rimarcato anche durante l’incontro odierno al Mimit.