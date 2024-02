Carnevale 2024 in Abruzzo: eventi in programma

Sfilate di carri allegorici, maschere, musica a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila. Gli appuntamenti per il Carnevale 2024 in Regione

PESCARA – Carnevale è senza dubbio una delle ricorrenze più diffuse e popolari del mondo, basti pensare a quelli di Rio, Venezia e Viareggio che ogni anno attirano milioni di turisti. Ma quali sono le sue origini? Da dove nasce la tradizione?

Il Carnevale è una festa legata al mondo cattolico e cristiano, anche se le sue origini vanno ricercate in epoche molto più remote: nei Saturnali della Roma antica, nell’antico Egitto e in Babilonia o nelle feste dionisiache del periodo classico greco. Durante queste festività era lecito lasciarsi andare, liberarsi da obblighi e impegni, per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Da qui il detto “Semel in anno licet insanire” (che in latino significa: una volta l’anno è lecito impazzire). Il Carnevale come lo si intende oggi e le sue tradizioni nacquero però nel Medioevo e furono sempre associati alla Quaresima. Il termine stesso deriva dal latino carnem levare, (togliere la carne), con riferimento all’ultimo banchetto del Martedì Grasso prima del digiuno Quaresimale.

Il Carnevale in Abruzzo è un’esperienza davvero speciale, con tanti appuntamenti per grandi e piccini. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare una festa all’insegna del divertimento, rimandandovi al nostro consueto calendario degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Domenica 11 febbraio appuntamento a Civitaquana con la trentacinquesima edizione del Carnevale Civitaquanese con tradizionale sfilata dei carri allegorici, premiazione del carro allegorico più simpatico e della maschera più bella, musica, allegria e divertimento per tutti. A Città Sant’Angelo edizione numero trentacinque del Carnevale di Ndirucce, quest’anno a tema “Canta che ti passa. Canzoni in maschera ”: dalle ore 15 per le vie del centro storico sfilata delle otto ed esibizione dei contradaioli. Si replica martedì 13con la sfilata delle Maschere tra la gente con la proclamazione della Contrada vincente.

Provincia di Chieti

Sabato 10 febbraio a Schiavi d’Abruzzo torna l’appuntamento con “I Mazzaroni”, giovani del paese dal copricapo ricoperto di fiori di carta colorati e nastri, che, capeggiati da Pulcinella, visitano le case del paese ricevendo vino e dolci in cambio di canti e balli; si replica il 13. Domenica 11 febbraio seconda sfilata del Carnevale d’Abruzzo a Francavilla al mare, il più antico in Regione, giunto quest’anno alla sua sessantanovesima edizione. Lungo le vie del corso centrale della cittadina protagonisti saranno i carri allegorici, i suoni festosi, i personaggi realizzati in cartapesta in chiave caricaturale che sfileranno al seguito della maschera simbolo della festa, Patanello, ispirata a un ciabattino vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Carri allegorici, maschere, costumi, musica, fuochi pirotecnici, entusiasmo e allegria renderanno indimenticabile per grandi e piccini il pomeriggio anche a Tornareccio. A Torino di Sangro ventinovesima edizione del Carnevale Torinese, con sfilata di carri allegorici, premiazione della maschera più bella, musica, cibo e tanta birra. Martedì 13 febbraio a Scerni si rinnova l’appuntamento con il Carnevale Scernese, giunto quest’anno alla sua quarantasettesima edizione.

Provincia dell’Aquila

Sabato 10 febbraio torna il Carnevale per le strade dei Luco dei Marsi, giunto quest’anno alla sua quarantesima edizione. Festa in maschera a Poggio Picenze, organizzata dalla Pro Loco: maschere, coriandoli, divertimento e buffet per grandi e piccini. Dalle 19 grande festa del Carnevale anche a Opi. Nel biglietto d’ingresso e’ compresa la “cenetta del Carnevale” con tante stuzzicherie e dolci tipici, musica a cura del DJ Set “SNORKY” e tanta tanta allegria Domenica 11 febbraio, dalle 16, Festa di Carnevale presso la Sala Civica di Tempera: giochi, balli, laboratori per bambini e tante sorprese. Maschere e carri riempiranno di suoni, colori ed allegria anche il centro storico di Avezzano: si replica martedì 13 febbraio.

Provincia di Teramo

Torna il Carnevale a Martinsicuro con due sfilate di gruppi mascherati e carri pronti di nuovo ad animare tutta la città per la gioia di grandi e bambini. Si parte domenica 11 febbraio a Villa Rosa (appuntamento in via Filzi) mentre martedì 13 via al Carnevale per le strade di Martinsicuro. Domenica’ 11 Febbraio Carnevale di Tortoreto al Sayonara. Prevista, tra l’altro, ìa partecipazione della YouTuber e TikToker per famiglie MammaGiulia che, con la sua community di follower di oltre 1 milione di iscritti, intrattiene quotidianamente ragazzi e famiglie con sketch, balletti e condivisione di momenti di vita. Mercoledì delle Ceneri a Montorio al Vomano è di scena il Carnevale morto: ricordato anche da D’Annunzio vuole celebrare il funerale della festa, ma dietro un corteo apparentemente triste si nascondono satira e goliardia.