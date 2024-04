Sulmona, “The door to your Talent”: come iscriversi al Talent Show

Protagonisti saranno i giovani presso il cortile dell’Episcopio il 14 giugno. Termine ultimo per iscriversi: 10 maggio

SULMONA – Aperte le iscrizioni per il Talent show “The door to your Talent” organizzato dall’Associazione Culturale Luce Nel Mondo in collaborazione con la Diocesi di Sulmona Valva e la Pastorale Giovanile Diocesana. Giunto ormai alla sua seconda edizione, vedrà protagonisti ancora una volta i giovani presso il cortile dell’Episcopio il prossimo 14 giugno alle ore 21:00.

“Vogliamo camminare per il mondo con il coraggio di chi non si ferma davanti agli ostacoli per raggiungere un sogno, traendo tutto il meglio dell’esistenza attraverso il proprio percorso”, è questo il tema proposto per quest’anno, ispirato alla figura di Celestino V, in occasione dell’anniversario dell’accettazione della nomina a Papa nel giugno del 1294 a Sulmona, prima di essere incoronato il 29 agosto dello stesso anno nella Basilica di Collemaggio.

“Sono convinto che la Chiesa è maestra di comunione anche attraverso l’arte”, dichiara Mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, “ed è per questo che desidero promuovere e incoraggiare i giovani ad essere testimoni di bellezza attraverso questo spettacolo, sinfonia di persone, storie, amicizie e talenti”.

Un’occasione unica per i giovani ragazzi desiderosi dar prova della loro arte nel panorama artistico locale che, ispirandosi al tema proposto, potranno condividere il loro talento attraverso la musica, il canto, la recitazione, il ballo, la pittura, ecc.

“Come ebbe a dire il Santo Padre”, conclude Mons. Fusco, “nel mondo di oggi lacerato e abbruttito da egoismi e logiche di potere, l’arte rappresenta, forse ancora più che in passato, un bisogno universale, in quanto è sorgente di armonia e di pace”.

Termine ultimo per iscriversi al Talent show è quello del 10 maggio 2024, come indicato sul regolamento consultabile sul sito della diocesi di Sulmona-Valva.

