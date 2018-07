Roseto, Trofeo Ministars 2018: 32 squadre in gara

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al via da oggi martedì 17 luglio il “Trofeo Ministars” edizione internazionale numero 27, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate del Lido delle Rose a Roseto degli Abruzzi. Stavolta si presenteranno ai nastri di partenza ben 32 squadre: 18 per la categoria Esordienti, 8 per quella Aquilotti, ed infine 6 per quella riservata agli Under 16.

Circa 400 saranno quindi i ragazzi chiamati a contendersi i prestigiosi trofei, vinti nella passata edizione dalla Pallacanestro Varese nelle categorie Esordienti ed Aquilotti, e dal Leoncino Mestre in quella degli Under 16: niente male per una manifestazione da 16 anni intitolata alla memoria dell’indimenticabile “Uomo di Madrid” Remo Maggetti.

Quest’anno purtroppo, l’evento non si svolgerà come al solito all’Arena 4 Palme: “Purtroppo mancano i requisiti minimi di sicurezza” ha detto Saverio Di Blasio, presidente della Scuola Minibasket Roseto organizzatrice della manifestazione, “ci auguriamo che possa essere un fatto transitorio ed anzi siamo pronti a sostenere chiunque lavorerà seriamente per riportare questo storico impianto ai fasti che merita”.

L’elenco delle squadre partecipanti comprende Sporting Sant’Elpidio, Bee Pescara, Magic Chieti, Daverio Rams, Malnate, Pielle Matera, Giobasket Ortona, Virtus Padova, Kioko Caserta, Azzurra Trieste, Pallacanestro Varese, Spirou Charleroi, Fossombrone, Pallacanestro Castelfranco, Leoncino Mestre, 7 Laghi Gazzada, Minibasket Roseto, Roseto 2007, Virtus Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Young Eagles Varese, Pallacanestro Atri, Fortitudo Cisterna, Happy Drake Giulianova, Virtus Roseto, Yale Pescara.

Come ogni anno infine, ci sarà spazio anche per la solidarietà a favore dell’AISM di Teramo, e poi ci saranno le magliette celebrative oltre alle ultime copie del libro fotografico “25 anni di Ministars”, il cui ricavato viene interamente devoluto per le cure del piccolo Valerio Bonvecchio, figlio di Gigi, uomo di basket.

Le partite si giocheranno sul lungomare nord di Roseto degli Abruzzi, nei campi regolamentari dell’Arena Bellavista e del Lido Azzurra; venerdì 20 luglio sarà il giorno dedicato alle finali, con la finalissima e la festa conclusiva che andranno in scena al PalaMaggetti a partire dalle ore 21.00.