Roseto, nuovo PRG: il calendario degli incontri sul territorio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stato presentato il 16 giugno mattina il calendario degli incontri, promosso e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, per confrontarsi con i cittadini e raccogliere idee, spunti e considerazioni per scrivere assieme il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG). “Sin dal nostro insediamento ci siamo messi al lavoro su diversi e importanti temi legati all’urbanistica convinti dell’importanza di imprimere una svolta su questo delicato tema. Oggi, dopo l’approvazione lo scorso mese di dicembre in Consiglio del Documento Programmatico con le linee guida del nuovo PRG, siamo a presentare i 13 incontri che faremo, nei prossimi mesi, sul territorio, perché siamo convinti che l’adozione di questo fondamentale strumento non possa che passare dalla partecipazione, dal confronto e dalla trasparenza” ha spiegato nel suo intervento il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. “Spiace l’assenza oggi dell’opposizione che evidentemente ha mal interpretato il nostro invito a partecipare a questo incontro, ma restiamo comunque aperti a chi vorrà portare il proprio contributo su questa tematica”.

“Dopo un anno e mezzo torniamo nelle piazze per confrontarci con i cittadini su importanti tematiche e su uno strumento, il nuovo PRG, che questo territorio attende dagli anni novanta” ha sottolineato l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Gianni Mazzocchetti. “Vogliamo realizzare un Piano Regolatore Generale condiviso tra maggioranza, opposizione, portatori d’interesse, tecnici e cittadini, per questo andremo sul territorio convinti di un riscontro positivo visto che già sono arrivate oltre un centinaio di manifestazioni di interesse alla variante al PRG. In tale ottica l’Amministrazione è al lavoro per potenziare il settore dell’urbanistica anche al fine di dare, al più presto, una risposta che il territorio attende da tempo”.

“Abbiamo fortemente voluto realizzare questi incontri, una iniziativa in cui crediamo fortemente e avremmo avuto il piacere di avere oggi con noi le opposizioni che hanno evidentemente male interpretato lo spirito di questo incontro” ha dichiarato il Presidente della Commissione Urbanistica Enio Pavone. “Il PRG è un argomento centrale per questa Amministrazione, vogliamo confrontarci, dialogare con la collettività in maniera costruttiva, auspichiamo quindi la creazione di un dialogo con tecnici, ex sindaci e amministratori, con tutti quei “liberi pensatori” che vorranno offrire il proprio contributo fattivo, ma sempre nell’ottica del fare il bene del nostro territorio e non di impedire di fare. Siamo convinti che i Consigli di Quartiere e di Frazione, assieme ai cittadini, parteciperanno numerosi e invitiamo tutti i rosetani a fornire il proprio “mattoncino” nella realizzazione del nuovo Piano Regolatore”.

Il calendario completo degli incontri:

Lunedì 19 giugno ore 21:00 Fattoria della Nonna (nei pressi dell’uscita dell’A14);

Mercoledì 21 giugno ore 21:00 Santa Lucia, piazza Comi (chiesa vecchia);

Lunedì 03 luglio ore 21:00 piazza Casal Thaulero;

Mercoledì 05 luglio ore 21:00 San Giovanni, piazzetta San Giovanni Battista (chiesa);

Lunedì 10 luglio ore 21:00 Voltarrosto, campetto Miller;

Mercoledì 12 luglio ore 21:00 Campo a Mare via P. Nenni (area campetto Campo a Mare di sotto);

Lunedì 17 luglio ore 21:00 Cologna Paese, piazza G. Rossa;

Martedì 18 luglio ore 21:00 Santa Petronilla (campetto via Bosco Martese);

Lunedì 24 luglio ore 21:00 Cologna Spiaggia, piazza Redipuglia;

Mercoledì 26 luglio ore 21:00 Montepagano, piazza del Municipio;

Lunedì 31 luglio ore 21:00 Roseto centro, giardino Villa Comunale;

Lunedì 07 agosto ore 21:00 Roseto nord, piazza Scuola via Veronese;

Mercoledì 09 agosto ore 21:00 Roseto sud, Campo Patrizi.