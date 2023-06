VALLE CASTELLANA – Abruzzo a segno grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Valle Castellana, in provincia di Teramo, vinti 30mila euro con un “8 Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.

