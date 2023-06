Put Pourrì d’Amore, il musical di Gabriele Cirilli a San Salvo

Il 25 giugno uno show dedicato al sentimento più puro. Potagonisti sul palco i ragazzi della sua ‘Factory’, la scuola di alta formazione professionale

SAN SALVO – È il sentimento, visto sotto ogni punto di vista, il protagonista indiscusso dello spettacolo ‘Put Pourrì d’Amore’ di Gabriele Cirilli e che andrà in scena domenica 25 giugno a San Salvo (Ch). Sul palco, che sarà allestito in piazza San Vitale, l’artista dirigerà gli allievi della sua ‘Factory’, la sua scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo fortemente voluta in collaborazione con la MAGAMAT e il Comune di San Salvo.

“Sarà una serata davvero emozionante per me – spiega l’attore che è anche regista dello show – non solo per via del fatto che ovviamente l’Abruzzo resta la mia terra, ma anche perché guidare i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al primo anno del biennio è davvero una cosa particolare. Sono certo che chi verrà alla rappresentazione rimarrà stupito dalla loro bravura. Ci tengo a sottolineare che saranno loro gli assoluti protagonisti della rappresentazione, io li accompagnerò dalla regia”.

Dal punto di vista della trama, come anticipato tutto verterà sul tema dell’amore. “Assolutamente vero – conferma Cirilli -. Stiamo parlando di un vero e proprio musical, si canterà la passione, si ballerà la tenerezza, si reciterà l’affetto. Ci confronteremo con Filumena Marturano, con Romeo e Giulietta, scomodando anche il personaggio di Alcesti. Declineremo insomma l’amore sotto ogni forma”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di San Salvo. Inizio ore 21, ingresso gratuito.