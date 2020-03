Rita Consorte incontra il Ministro Bellanova

La giornalista ha esposto il problema relativo alla mancanza in Abruzzo di una struttura sanitaria per le persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare

PESCARA – “Ieri mattina, mi sono recata a far visita alla Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova per portare alla sua attenzione , la problematica che riguarda il tema dei DCA. Alla Ministra, ho sollevato la questione di una mancanza di una struttura sanitaria in grado di accogliere le persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare ( Anoressia, Bulimia e Alimentazione Incontrollata ed Obesità). Purtroppo con queste patologie non si scherza perché stanno divenendo sempre più una piaga sociale. Tutto ciò nell’assoluta indifferenza dell’attuale classe Politica regionale, che invece di pensare alla salute degli abruzzesi, pensa soltanto alla spartizione di poltrone. La mia battaglia continua è spero che un giorno altre persone possano unirsi alla mia battaglia. Perché la salute dei cittadini abruzzesi viene prima di tutto.La situazione nella nostra Regione Abruzzo, è grave con l’Anoressia si può morire non è più il tempo di scherzare.La Ministra, mi ha garantito il massimo impegno perché ha riconosciuto che la problematica è seria, ed è stata l’unica che mi ha aperto le porte del suo Ministero.Inoltre solleciterà il Ministero della Sanità a prendere in esame la questione.”