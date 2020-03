Giulianova, contenimento diffusione Coronavirus: l’ordinanza del Sindaco

GIULIANOVA (TE) – Il Sindaco Jwan Costantini, considerato il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ha disposto con apposita ordinanza provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del “Coronavirus” – Covid – 19.

L’ordinanza del primo cittadino stabilisce una serie di misure atte a contingentare l’affluenza delle persone nei locali e negli spazi pubblici, con decorrenza dalla giornata di oggi 5 marzo fino al 15 marzo 2020.

Il provvedimento stabilisce:

– la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, ad eccezione dei servizi demografici e di stato civile, in cui l’afflusso resta rigorosamente regolato dall’elimina code, mentre in sala di attesa non è ammessa la sosta di più di 8 persone insieme;

– la chiusura al pubblico delle sale lettura della Biblioteca comunale “V.Bindi”, mentre rimarrà attivo il servizio di prestito domiciliare dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 19.15. Al fine di permettere l’accesso da casa alla lettura, presso la Biblioteca civica sarà inoltre possibile iscriversi al servizio “Abruzzo Digital Library” con MLOL (MediaLibraryOnLine), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale, per poi accedere al servizio stesso da ogni tipo di device, fisso o mobile; il prestito interbibliotecario digitale è un nuovo servizio che permette di accedere ad una collezione molto più ampia prendendo in prestito da altri sistemi bibliotecari titoli di e-book, nonché migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo, ma anche audiolibri e musica;

– restano aperti al pubblico i musei del Polo Museale Civico di Giulianova e la mostra dedicata al Genio di Leonardo Da Vinci, alle cui visite sarà possibile accedere in numero di 8 persone per volta;

– la chiusura dei quattro centri sociali comunali per anziani;

– la chiusura dei centri aggregativi per minori, che potranno comunque organizzare attività alternative all’aperto purché, come stabilito dal decreto ministeriale, gli utenti mantengano la distanza di sicurezza di un metro e vengano fornite le soluzioni igienizzanti;

– la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali per lo svolgimento dello sport di base e delle attività motorie in genere. Nella giornata di oggi si è proceduto alla sanitizzazione della Piscina Comunale e del Palacastrum. All’interno degli impianti comunali sarà consentito lo svolgimento delle sole attività agonistiche comprensive di allenamento, stabilendo che le associazioni e le società sportive, tramite il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Per le suddette società ed associazioni, che utilizzeranno le strutture sportive comunali a livello agonistico, si raccomanda in ogni caso di evitare l’uso degli spogliatoi e nel caso in cui fosse necessario è obbligatorio attenersi alle misure igienico-sanitarie previste dal DPCM del 4 marzo 2020;

– per le giornate di giovedì 5 marzo e sabato 7 marzo la sospensione dei mercati rionali sul Lungomare, a Piazza Dalla Chiesa e al Centro Storico.

Infine, il Sindaco Jwan Costantini, raccomanda ai cittadini di attenersi all’applicazione delle seguenti misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria, come indicato nell’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In ragione della continua evoluzione della situazione emergenziale il Sindaco si è riservato ampie prerogative di modifica, revoca e/o proroga dell’ordinanza.