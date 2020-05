Riserva naturale dannunziana, piano interventi da 50mila euro

PESCARA – Per tornare alla piena fruibilità da parte dei cittadini la Riserva naturale dannunziana verrà sottoposta a un piano mirato di interventi, come da relazione tecnica e da preventivo sottoposti all’attenzione dell’assessore e vicesindaco Gianni Santilli. «La manutenzione e la valorizzazione del patrimonio arboreo e floristico, nonché la messa in sicurezza di alcune aree a maggior frequentazione di pubblico – così Santilli – sono i requisiti da garantire prima di una riapertura, prefissata per lunedì 11 maggio, che riconsegni l’importante “polmone verde” alla cittadinanza».

Gli interventi prevedono la risistemazione delle opere di confinazione che in precedenza erano state realizzate con il sistema composto da “palo-corda-palo” e della vecchia staccionata in legno, eliminata in ampi tratti e in cattive condizioni in altri, diventando non una protezione ma un potenziale pericolo per i visitatori che transitano nelle vicinanze. Verrà posizionata, in sostituzione, una staccionata in castagno.

Per quanto concerne le piante, si procederà con la potatura di 34 esemplari di Pino d’aleppo (Pinus halepensis) e di Pino domestico (Pinus pinea), e con lavori di decespugliamento selettivo. In piena rispondenza con le esigenze ecologiche e naturalistiche, si procederà all’estirpazione della flora esotica introdotta o diffusa spontaneamente, per favorire le specie autoctone della Riserva. Sono state individuate 5 specie di particolare virulenza invasiva, tra cui la Cortaderia selloana detta Erba della pampa. Per quanto riguarda la piantumazione, per compensare i vuoti verranno messi a dimora 30 alberi e 220 arbusti

Il Piano di assetto naturalistico (PAN) prevede infine un’articolata rete sentieristica che consente anche lo svolgimento di attività didattiche, oltre alla piena fruibilità della Pineta dannunziana anche con le infrastrutture ricreative.

L’importo totale degli interventi è stato fissato in 48.800,00 euro.