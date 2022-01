Rifiuti di plastica, in arrivo un eco compattatore per Rocca San Giovanni

Il Comune aveva presentato un progetto per ottenere un finanziamento nell’ambito del “Programma Mangiaplastica”

ROCCA SAN GIOVANNI – Finanziato dal ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del Programma sperimentale Mangiaplastica, l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni di un eco-compattatore.

Il Comune ha aderito, in collaborazione con la Rieco Spa, al programma sperimentale Mangiaplastica del Mite piazzandosi al 11esimo posto in tutta Italia su oltre 800 comuni partecipanti e al primo posto in ambito regionale.

Gli eco-compattatori sono macchinari moderni, automatizzati e semplici da utilizzare per la raccolta differenziata di bottiglie in plastica, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di contenitori e di ridurne il volume favorendone il riciclo, in un’ottica di economia circolare.

“È un’ottima notizia per il nostro Comune – afferma il sindaco Fabio Caravaggio –. Il macchinario, operativo h24, sarà installato in una zona centrale e facilmente raggiungibile in modo da consentire a tutti di usufruirne. Il progetto prevede una campagna mirata di sensibilizzazione a cura della Rieco, rivolta alla cittadinanza e alle scuole, per spiegare le finalità e l’importanza del progetto ed è inoltre allo studio un meccanismo a premi che incentiverà il cittadino ad effettuare una corretta raccolta differenziata, aiutando a ridurre la dispersione di plastica e di conseguenza a limitare gli effetti nocivi che questa ha nell’ambiente”.