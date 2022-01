Sisma 2016, sospese le rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere

La proroga della sospensione per il 2022 è uno strumento determinante per consentire la ripresa delle attività economiche e aiutare i privati

L’AQUILA – “Il governo – su forte impulso della Lega – ha inserito nel decreto del 27 gennaio la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche in occasione del sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia”. Ne danno notizia gli onorevoli abruzzesi Luigi D’Eramo, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro insieme ai deputati della Lega eletti nel Lazio, Marche e Umbria. “Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ora auspichiamo che gli istituti bancari diano corso nel più breve tempo possibile all’applicazione della norma provvedendo a riaccreditare sui conti correnti le rate scadute e addebitate nel mese di gennaio. La proroga della sospensione per il 2022 è uno strumento determinante per consentire la ripresa delle attività economiche e aiutare i cittadini privati a sostenere le gravi difficoltà a causa dei ritardi della ricostruzione e della pandemia sanitaria in corso”.