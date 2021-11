Riconoscimento istituzionale ad Asd “Giuliano Visini”, la nota di Testa

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale “Dal 2003 l’associazione svolge sul territorio attività di alto valore socio-culturale e sportivo”

PESCARA – “Abbiamo inteso dare un riconoscimento istituzionale all’associazione Asd Uguali nello Sport “Giuliano Visini”, per l’alto valore sportivo e socio-culturale delle attività che svolge fin dal 2003 . La cultura dell’integrazione delle persone diversamente abili attraverso lo sport è per Asd sia la ragion d’essere di tutta la sua programmazione ma è la prova provata dei grandi risultati che si possono raggiungere sia in termini di processo sistemico nella società che di traguardi sportivi di rilievo. Per meglio svolgere questa funzione, l’Associazione si è aperta all’intero territorio regionale, ed in particolare della provincia di Pescara, collaborando e stipulando convenzioni con i vari enti e realtà associative che operano nel mondo della disabilità e più in generale di bambini e ragazzi maggiormente svantaggiati.

Degna di nota è la partecipazione, quest’anno, alla 1°Coppa Italia di Hockey su prato riservato ai giovani con Sindrome Down: un successo da 1 posto, pari merito con la squadra di Melfi. Tre atleti hanno indossato la maglia azzurra per i Trisome Games – una competizione internazionale paragonabile ad una Olimpiade – che si sono svolti a Ferrara dal 4 al 10 Ottobre scorso: Federico Giannini, medaglia d’oro per il Triathlon e medaglia di bronzo per la velocità; Nando D’Agostino, medaglia d’oro nella Marcia 800mt.e Km.1,5, e Matteo Simoni, medaglia di bronzo per il Calcio A5. Un plauso ai dirigenti di Asd e a questi giovani atleti che hanno saputo credere nello sport e nelle loro straordinarie capacità”.

Nel consegnare le targhe, una al presidente Ruggero Visini e l’altra al responsabile dei rapporti con gli Enti, Lorenzo Morelli, il Consigliere ha evidenziato “come tale occasione sia anche un modo per ricordare il fondatore Giuliano Visini, da cui Asd prende il nome. Presente alla cerimonia di consegna anche una rappresentanza di ragazzi “speciali”, tra cui i tre campioni, oltre al consigliere di Asd, Angelo D’Attoli, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio ed il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, nonché ex Sindaco del Comune di Montesilvano, Pasquale Cordoma, che da anni segue da vicino le numerose attività e i progetti realizzati dall’associazione. “ Queste giornate sono particolarmente importanti – ha dichiarato Cordoma – perché segnano l’interesse delle Istituzioni e della politica verso chi , dietro le quinte, lavora per il sociale. Ma è sempre troppo poco ed occorre farsi carico, di più e meglio, per non lasciare soli coloro che ogni giorno impegnano le proprie giornate per migliorare la vita degli altri”. La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.