Anche a Pineto “Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”

La manifestazione si svolgerà domenica 2 Agosto con canoe, pattini, sup ma anche con materassini, canotti e ciambelle per i più piccoli

PINETO (TE)- Anche la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pineto ha accolto l’invito della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo che, in collaborazione con l’Associazione “Uomini, Donne ed Eroi del mare” ha proposto una vogata collettiva lungo tutta la costa teramana per sensibilizzare contro la violenza di genere.

“Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”, questo il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 2 Agosto a partire dalle ore 10.00, contestualmente in 7 località: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Pineto, Roseto e Silvi con canoe, pattini, sup ma anche con materassini, canotti e ciambelle per i più piccoli.

L’appuntamento a Pineto è al Lido Miramare da Sandro, dove a partire dalle ore 10.00 nelle acqua antistanti si svolgerà la vogata collettiva. Un momento di sensibilizzazione e sostegno alle donne vittime di violenza e ai centri antiviolenza come il Centro La Fenice e Casa Maya per le donne maltrattate.

Parteciperanno alla manifestazione oltre alla locale CPO presieduta da Anna D’Amario, il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, l’Assessora per le Parti Opportunità Marta Illuminati e rappresentanti dell’Associazione Balneatori e della Lega Navale di Pineto.