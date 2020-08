Beach Tennis a Giulianova: oggi le finali dei campionati italiani

GIULIANOVA – La città di Giulianova sta ospitando i Campionati nazionali assoluti di Beach Tennis che termineranno oggi domenica 2 agosto. Presenti sul litorale giuliese oltre 300 campioni, insieme ad accompagnatori e tecnici sportivi, per un totale di circa 600 presenze turistiche che arriveranno in città.

L’evento sportivo a carattere internazionale, secondo per importanza solo ai Campionati assoluti di Tennis disputati a Todi, è stato presentato stamattina nella conferenza stampa, che si è svolta nella Sala Consiliare del Comune alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Manifestazioni Marco Di Carlo, al Presidente del BIM Gabriele Minosse, al Presidente della FIT Servizi Emilio Sodano e al Presidente dell’ASD Beach Tennis & Sports Francesco Sarti.

La manifestazione, che verrà trasmessa in mondovisione nella mattinata del 2 agosto sui canali tv di Eurosport, vedrà il disputarsi degli incontri di doppio maschile, femminile e misto, singolo maschile e femminile, sui campi attrezzati degli stabilimenti balneari Lido Paola, Europa Beach Village e Lido Cesare che, dopo un’attenta analisi tecnico-strutturale da parte della Federazione, sono stati ritenuti idonei allo svolgimento degli incontri.

“Un evento sportivo di caratura internazionale che vedrà sul nostro litorale i migliori campioni regionali e nazionali di questo sport che sempre più, negli ultimi 15 anni, sta prendendo piede in Italia – dichiara l’Assessore Marco Di Carlo – un’occasione eccezionale che unisce sport ad alti livelli e promozione turistica, permettendo di far conoscere le bellezze nostra città alle oltre 600 persone che i Campionati richiameranno, oltre alla possibilità di farla apprezzare oltre i confini nazionali, grazie alle dirette televisive di Eurosport e Sky. Dobbiamo ringraziare il BIM che ha creduto nel progetto fornendoci un contributo, la Federazione Italiana Tennis, il Coni e la Asd Tennis & Sports”.

“Il nostro consorzio è sempre vicino alla città di Giulianova e alle iniziative di pregio che vengono realizzate – dichiara il Presidente del BIM Gabriele Minosse – riteniamo di dover essere presenti per contribuire alla promozione delle nostre bellezze naturali attraverso l’organizzazione di eventi di questa portata”.

“La città di Giulianova sarà il palco naturale che vedrà disputarsi spettacolari incontri sportivi di Beach Tennis – dichiara il Presidente della FIT Servizi Emilio Sodano – uno sport, nato in circa 15 anni fa, che insieme al Paddle abbiamo contribuito a diffondere e a far amare in Europa e nel Mondo. I nostri atleti, soprattutto del settore giovanile, sono i primi a livello mondiale e molti di loro saranno presenti a Giulianova, in occasione dei campionati”.

“Un doveroso ringraziamento al Comune, alla Federazione, al BIM e soprattutto agli operatori turistici proprietari delle strutture alberghiere e balneari che ospiteranno gli incontri sportivi – dichiara il Presidente dell’ASD Beach Tennis & Sports Francesco Sarti – che si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio. Parteciperanno agli incontri alcuni dei migliori atleti abruzzesi ed italiani, come Emiliano Zapparata, campione italiano under 14, Michele Cappelletti, Daina Flaminia, campionessa mondiale nel doppio femminile”.