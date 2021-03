Regione Abruzzo, ufficializzato l’ingresso di D’Annuntiis in FdI

“È stata una decisione necessaria, condivisa con amministratori e con il territorio, anteponendo l’interesse collettivo a quello personale”

CORROPOLI – Si è tenuta venerdì mattina, nella sala conferenze del Cineteatro del comune di Corropoli, la conferenza stampa del sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, nella quale è stata annunciata la sua adesione al partito di Fratelli d’Italia. Erano presenti il coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi, il capogruppo in Consiglio Regionale, Guerino Testa e il coordinatore provinciale, Marilena Rossi.

“È stata una decisione necessaria, condivisa con amici amministratori e con il territorio, anteponendo l’interesse collettivo a quello personale. Oggi, nel segno di quei valori che da sempre contraddistinguono la mia persona e la mia attività amministrativa, sono ad intraprendere un nuovo percorso in Fratelli d’Italia, poiché in questo partito si trova ciò che la politica ha perso in questi anni” – ha dichiarato D’Annuntiis.

“Sono soddisfatto dell’ingresso di D’Annuntiis in FdI – ha commentato – Sigismondi – è un amministratore esperto e capace che, infatti, in questi due anni ha saputo distinguersi per efficienza e concretezza. Fratelli d’Italia continua a crescere in numeri , in qualità e in termini di radicamento al territorio. Tutto ciò, ad ennesima testimonianza di come le scelte del nostro partito e la forza della nostra leader, Giorgia Meloni, vengano sempre più condivise. Non a caso, oltre al Sottosegretario della Giunta regionale, aderiscono a FdI anche numerosi altri amministratori della provincia teramana. D’Annuntiis è parte integrante della squadra del governo regionale Marsilio che sta gestendo non solo la fase pandemica, con determinazione e incisività – come dimostrano i fatti, a partire dalla campagna vaccinale – ma sta conseguendo risultati rilevanti su ogni settore, nonostante le criticità del momento. Un proficuo lavoro dovuto al fatto che il governo Marsilio e il centro destra sono rappresentati da esponenti competenti e di qualità, peculiarità che prescindono dalla specifica appartenenza politica. Fratelli d’Italia pone importanza al valore dell’unità del centrodestra, uno schieramento concentrato a risolvere i non pochi problemi dell’Abruzzo e, dunque, certamente l’azione di questo governo regionale, non può subire rallentamenti o distorsione alcuna”.

“Da capogruppo in Consiglio regionale, do il benvenuto al collega D’Annuntiis – ha aggiunto Guerino Testa – la cui presenza è un valore aggiunto all’interno della stessa Assise e indubbiamente uno spessore in più nello scenario regionale del partito, unitamente agli altri 16 amministratori del territorio teramano”. Di seguito l’elenco complessivo dei nuovi componenti, suddivisi per Comune di appartenenza.