Abruzzo, due nuovi corsi gratuiti per il settore ittico: astatori e meccanica navale

PESCARA – A Pescara sono stati presentati due nuovi corsi di formazione gratuita dedicati al settore ittico abruzzese, promossi dal GAL Pesca Abruzzo nell’ambito del Feampa 2021‑2027. L’iniziativa punta a rafforzare competenze professionali, innovazione e occupazione qualificata in un comparto strategico per la regione.

Il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente (nella foto) ha sottolineato l’importanza della formazione come leva per sostenere il futuro della filiera, mentre il presidente del GAL, Riccardo Padovano, ha evidenziato il valore dei due percorsi: il corso per astatori, una novità assoluta per l’Abruzzo, e il corso di meccanica navale, pensato per rispondere al fabbisogno tecnico della marineria.

Il corso per astatori (60 ore, max 12 partecipanti) è rivolto a giovani 18‑40 anni, donne e disoccupati/NEET iscritti ai Centri per l’Impiego. Prevede lezioni teoriche a Pescara e attività pratiche nei mercati ittici di Pescara e Giulianova, con focus su filiera, classificazione del pescato, normativa, tracciabilità e tecniche d’asta.

Il corso di meccanica navale (50 ore, max 8 partecipanti) è destinato a operatori del settore marittimo iscritti alla Gente di Mare 1ª categoria. Oltre all’attestato finale, consente — per chi possiede i requisiti — di sostenere l’esame per Meccanico Navale di II classe.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026, salvo esaurimento posti, tramite il sito del GAL Pesca Abruzzo.