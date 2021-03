Diretta Vibonese – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 28 marzo alle 12.30 si gioca Vibonese – Teramo per la 33° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 33° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Vibonese – Teramo, che si giocherà domenica 28 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 12.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro la Ternana e in classifica sono sedicesimi con 28 punti, frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte; 28 gol fatti e 33 subiti. Negli ultimi cinque match disputati hanno ottenuto 4 pareggi e 1 sconfitta; hanno segnato 3 gol e ne hanno subito 4. Il Teramo ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 5 reti e ne ha subito 5; viene dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla e in classifica é ottavo con 42 punti con un percorso di 10 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte; 31 reti realizzate e 29 incassatr. La gara di andata, giocata il 6 dicembre 2020, era terminata con il punteggio di 2-2.

Le probabili formazioni di Vibonese – Teramo

Probabile modulo 3-5-2 per la Vibonese con Marson in porta e retroguardia composta da Sciacca, Redolfi e Mahrous. In cabina di regia Rasi con Tumbarello e Laaribi mezz’ali; sulle fasce Ciotti e Berardi. Davanti Plescia e Statella. Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti.

VIBONESE (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. Allenatore: Galfano.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci