Abruzzo, due nuovi corsi gratuiti per il settore ittico

PESCARA – Rafforzare le competenze professionali nel comparto ittico e sostenere lo sviluppo di un’economia blu moderna e sostenibile. Con questa missione il GAL Pesca Abruzzo ha presentato due nuovi corsi di formazione gratuiti, finanziati dal Programma nazionale Feampa 2021-2027 e realizzati in collaborazione con la Regione Abruzzo.

L’iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa dal presidente del GAL Pesca Abruzzo Riccardo Padovano, dall’assessore regionale alla pesca Emanuele Imprudente e dal dirigente regionale Francesco Di Filippo.

Corso per astatori dei mercati ittici

Il primo percorso, dedicato alla figura dell’“Astatore dei mercati ittici”, rappresenta una novità assoluta per l’Abruzzo. Il corso è rivolto a 12 partecipanti, con priorità per giovani tra i 18 e i 40 anni e donne, ed è riservato a disoccupati/NEET iscritti ai Centri per l’Impiego regionali.

Le lezioni – 60 ore complessive tra maggio e giugno 2026 – si svolgeranno nella sede del GAL a Pescara e nei mercati ittici di Pescara e Giulianova. Il programma affronterà temi chiave della filiera: classificazione del pescato, normativa, tracciabilità, conduzione d’asta, strumenti digitali e competenze comunicative. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Corso di meccanica navale applicata alla pesca

Il secondo percorso formativo, “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca”, punta invece a rafforzare le competenze tecniche degli operatori già attivi nel settore. Il corso è aperto a 8 partecipanti, con priorità a giovani e donne, ed è rivolto a persone occupate, iscritte nelle matricole della Gente di Mare – 1ª categoria e imbarcate su unità operanti in Abruzzo.

La durata è di 50 ore, tra teoria e pratica, con lezioni in presenza nella sede del GAL tra maggio e giugno 2026. I contenuti riguarderanno il funzionamento dei motori, la conduzione delle motonavi, la sicurezza a bordo e la gestione delle avarie. Chi frequenterà almeno l’80% delle ore potrà ottenere l’attestato e, se in possesso dei requisiti, sostenere l’esame per il titolo di Meccanico Navale di II classe presso la Capitaneria di Porto.

Le dichiarazioni

«Si tratta di due grandi opportunità per chi già lavora o desidera lavorare nel settore ittico», ha dichiarato Riccardo Padovano, sottolineando come il corso per astatori sia «il primo nel suo genere in Abruzzo e raro anche a livello nazionale».

Per l’assessore Emanuele Imprudente, investire nella formazione «significa rafforzare concretamente il futuro del comparto ittico abruzzese». Il dirigente Francesco Di Filippo ha evidenziato come questi corsi rappresentino «l’avvio della strategia di sviluppo del GAL Pesca Abruzzo a favore delle comunità di pesca e della piccola pesca costiera».

Iscrizioni

Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2026, o fino a esaurimento posti, tramite i moduli disponibili sul sito galpescaabruzzo.it.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio