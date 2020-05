Regione Abruzzo, Pettinari contro l’aumento degli stipendi dei Direttori

Pettinari non accetta un aumento di retribuzione, tra l’altro solo per i componenti della Giunta, in un momento così difficile

PESCARA – Il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ritene incredibile l’aumento di una componente degli stipendi dei direttori di Regione Abruzzo. Una mossa già tentata ad aprile ma respinta dalla maggioranza, e ora riprovata nonostante la maggioranza avesse garantito che non sarebbe più successo. Per questo ha voluto denunciare quanto accaduto e chiesto l’immediata rettifica della Delibera 273/2020 che aumenta la retribuzione di posizione annuale dei Direttori, da da circa 55 mila euro l’anno a circa 66 o addirittura a circa 69mila euro annuali nel caso di particolare merito.

Pettinari ha ricordato che, in un momento così difficile per tutti gli abruzzesi, si erano tagliati lo stipendio dal primo giorno in cui erano entrati in consiglio regionale ed or sono costratti ad assistere ad un aumento disposto dalla Giunta che si applica solo ai direttori della Giunta e non a quelli del Consiglio regionale.