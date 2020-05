Trasporto pubblico, Smargiassi attacca D’Annuntiis

Smargiassi accusa l’assessore che lo aveva, a sua volta, accusato di avere impropriamente parlato di rimborsi anziché di ristori

PESCARA – É polemica tra Pietro Smargiassi e Umberto D’Annuntiis. Il Consigliere regionale M5S, in risposta alle dichiarazioni di De Annuntiis relative al comunicato stampa del M5S sul capitolo relativo ai titoli di viaggio del trasporto pubblico previsto nel dl rilancio, ha risposto che l’assessore, invece di attaccare i Decreti del Governo Conte, potrebbe spiegare cosa ha previsto lui nella legge regionale 118 o nella legge 9 del 1 aprile come rimborso o ristoro per il trasporto pubblico.

Nel caso specifico, se non si fosse fermato a una lettura superficiale del comunicato stampa in questione, si sarebbe accorto che vengono precisate con dovizia di particolari le modalità con cui il Governo intende indennizzare i cittadini che a causa del Covid non hanno potuto usufruire, del tutto o in parte, dei titoli di viaggio. Sargiassi ha concluso dicendo che la Regione dovrebbe fare il suo lavoro e la smetta di puntare sempre il dito al cielo nel misero tentativo di distrarre gli abruzzesi dalla gestione pessima che ha fatto il centro destra di questa emergenza Coronavirus.