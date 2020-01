Rapina in un supermercato a Pescara, arrestato un 22enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso la locale via Socrate ove era stata appena segnalata al 113, rapina in danno di un supermercato. Nello specifico un uomo di colore si era impossessato di generi alimentari, occultandoli in uno zaino, per un valore superiore ad euro 120 e, vistosi scoperto, aveva aggredito la cassiera scaraventandola a terra.

I poliziotti prestavano soccorso alla donna e bloccavano l’autore della rapina presso la locale via dei Peligni a Pescara, malgrado il tentativo di fuga con una bicicletta. Il malvivente veniva identificato per K.S. 22enne, cittadino gambiano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo politico, pluripregiudicato per aver commesso molteplici reati contro il patrimonio, ed in particolare furti presso esercizi commerciali.

La merce, recuperata dallo zaino del gambiano veniva restituita al gestore del supermercato, mentre la cassiera veniva medicata presso il pronto soccorso ove veniva giudicata guaribile in giorni 5 a causa della contusione alla schiena a seguito della caduta. K.S. veniva tratto in arresto per rapina e veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio direttissimo.