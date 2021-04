“Quello che ho”, online il nuovo singolo di Andrea Sofia [VIDEO]

“Canto il valore della quotidianità. La voglia di ripartire nasce dal desiderio di abbracciare le piccole cose”

SULMONA – L’artista sulmonese Andrea Sofia torna in scena con la voglia di sorridere e tornare ad amarsi. “Quello che ho” è il titolo del suo nuovo singolo musicale inedito, realizzato per lei dal produttore musicale Patrizio Maria D’Artista per Sincronie Musicali. Il singolo, presentato il 31 Marzo 2021, è stato accompagnato dal videoclip ufficiale realizzato dal regista Carlo Liberatore.

Il testo del brano, ricco di riferimenti alla voglia di vivere e al desiderio di riappropriarsi di se stessi, esprime attraverso un brano leggero ed ironico il valore della quotidianità, dei gesti più piccoli e dell’importanza di passare oltre. In un momento in cui ci si rende conto che una storia, che sia d’amore, di amicizia o di qualunque altra natura abbia esaurito il suo corso il punto focale deve tornare ad essere il proprio sentire “e allora via i sensi di colpa ed il controllo in ogni cosa, via la ragione ad ogni costo, via quegli occhi spenti, gli abiti pesanti e tutti i giorni che ho passato a reinventarti” da un estratto del testo.

“La voglia di ripartire nasce dal desiderio di abbracciare le piccole cose e ridare valore a tutto quello che abbiamo trascurato: “un caffè, un sorriso o una vela sul mare in un tramonto d’estate”. dichiara Andrea Sofia che aggiunge: “non esiste possibilità di amare se non si parte prima dall’affermazione di sé stessi, dalla volontà di vivere a pieno la vita nel rispetto di ciò che sentiamo e decidiamo di essere”.

Il brano è disponibile su tutti i principali Digital Store.