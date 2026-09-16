PtP Parco Nazionale d’Abruzzo 2026: oltre 150 iscritti per la gara di Pescasseroli

PESCASSEROLI – La dodicesima edizione della PtP Parco Nazionale d’Abruzzo rilancia alla grande il circuito Race Cup MTB Centro Italia, avviando il rush finale della stagione. La prova, valida anche per l’Abruzzo MTB Cup, riporterà a Pescasseroli un forte afflusso di partecipanti: a dieci giorni dalla gara era già stata superata quota 150 iscritti, segnale di un interesse in continua crescita.

Non mancheranno nomi di rilievo del movimento MTB regionale e nazionale. Ha già confermato la sua presenza il laziale Davide Giorgini, mentre è probabile il ritorno del campione uscente Luca Prete. I biker si confronteranno su un percorso di 50 km con 1.300 metri di dislivello, che attraversa boschi, salite impegnative e borghi del Parco, toccando Opi, Monte Tranquillo e Cecetta. Un tracciato tecnico ma scorrevole, reso divertente dai single track che caratterizzano i sentieri della zona.

La partenza è fissata per domenica 20 settembre alle 9:30 da Piazza Sant’Antonio, davanti al municipio. Il ritiro di numeri e pacchi gara sarà possibile nel municipio sabato dalle 16:00 alle 19:30 e domenica dalle 7:00 alle 9:00. La quota di partecipazione è di 35 euro fino a venerdì, mentre il giorno della gara salirà a 45 euro. Al termine, premiazioni per i primi tre uomini e donne assoluti e per i primi cinque di ogni categoria.

Per informazioni: ASD Pescasseroli Bike – granfondoparconazionaledabruzzo.it