Provincia di Teramo, iniziati i lavori del Masterplan 2.3

Interessati i Comuni di Torricella, Teramo e Campli. A Piano Grande sarà realizzata una condotta per la raccolta delle acque

TERAMO – Affidati alla ditta COGI Costantini sono iniziati questa mattina, 4 giugno, in località Piano Grande, i lavori di manutenzione straordinaria finanziati con il Masterplan Abruzzo 2.3 per 1 milione di euro. Il programma interesserà la rete viaria dei Comuni di Torricella Sicura, Teramo e Campli. Alla consegna dei lavori, era presente il consigliere delegato Lanfranco Cardinale e il sindaco di Torricella, Daniele Palumbi.

“Il lavoro a Piano Grande ha un suo valore aggiunto – commenta il consigliere Cardinale – siamo in una zona industriale, con aziende importanti, che da anni, periodicamente, subisce episodi di allagamento con danni agli opifici. Una situazione causata da un’inadeguata e insufficiente regimentazione delle acque. In questa località realizzeremo, quindi, una condotta per la raccolta delle acque bianche e poi, naturalmente, sistemeremo la strada e gli asfalti”.

Il dettaglio dei lavori (sistemazione massetti, asfalti e regimentazione acque di alcuni tratti nelle seguenti strade):

Teramo, sp 50 e 50/B (Ponte Vezzola e frazione di Magnanella)

Campli sp 61C (località Coccioli)

Torriccella 48/A e 50 (Piano Grande)