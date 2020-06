Notizie del 4 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: si riparte da 112 pazienti ricoverati, 3 in terapia intensiva. Aperti i confini regionali

REGIONE – Giovedì 4 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 3 giugno, parlava di di 3 nuovi casi e di un aumento complessivo di 15 nuovi casi rispetto a venersì scorso; 112 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 621. Il numero dei deceduti é salito a 414 pazienti deceduti, 2102 quello dei dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 736.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 78356 test, di cui 72545 sono risultati negativi. Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in un’intervista alla Rai ha annunciato che il numero di tamponi quotidiani potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi mesi fino ad arrivare a 90mila tamponi al giorno. Il prossimo bollettino sarà emanato venerdì 5 giugno ma quotidianamente pubblicheremo i dati che perverrano dalla Protezione Civile.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Il Comune di Ortona ha reso noto che su 640 residenti di Caldari che si sono sottoposti al test sierologico, nei giorni 18 e 19 aprile scorso, sono risultati postivi e quindi aver sviluppato gli anticorpi al Sars-COV-2, 76 cittadini il 12% del totale.

Si sono riaperti i confini tra le Regioni, senza che sia più necessaria l’autocertificazione. Le Regioni, in questa Fase 3, saranno chiamate a monitorare costantemente la curva dei contagi e, insieme al Governo potranno decidere ulteriori misure restrittive e istituire nuove zone rosse. Si può viaggiare anche in treno: un un decreto firmato dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, ha sancito che é obbligatoria la misurazione della febbre per chi viaggia con l’Alta Velocità o con gli intercity: ci saranno degli ingressi dedicati nelle stazioni e, in caso si abbia più di 37,5°C, non sarà consentito l’accesso a bordo del treno. A Pescara sono stati riaperti parchi e aree verdi: contrariamente alla prima fase della riapertura ora é consentito ai più piccini di utilizzare le strutture ricreative e sono stati restituiti gli spazi alle famiglie con garanzia delle condizioni di sicurezza.

Nei prossimi giorni, in Abruzzo, partità la sperimentazione della App Immuni, su base volontaria e utile per il monitoraggio dei contagi, Scaricabile sul cellulare, la App dà un alert se si é stati in contatto per più di 15 minuti negli ultimi 14 giorni con un altro device che risulta contagiato.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 4 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]