Provincia di Teramo, interventi di riqualificazione delle strade provinciali

TERAMO – Interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade della Provincia di Teramo: un programma nato a seguito dei tragici eventi sismici del 2016 che vede Anas come soggetto esecutore. La Provincia è soggetto attuatore di 50 importanti interventi per un ammontare complessivo di oltre 35 milioni di euro, che verranno meglio elencati nelle prossime settimane.

La fase di attuazione è in stato avanzato con circa il 50% degli interventi ultimati e la restante parte in fase di appalto o di conclusione della progettazione.

“Abbiamo dato una grande accelerazione a questi progetti – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Luca Pilotti – in pochi mesi sono stati messi a gara, dimostrando la capacità di questa amministrazione di saper impegnare concretamente i fondi che erano a disposizione e di tradurli in opere a beneficio della comunità”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti per ANAS il coordinatore degli interventi sisma 2016, l’ing. Emanuele Butteri, ed il responsabile della programmazione operatività e monitoraggio, l’ing. Francesco Primieri, che hanno rimarcato sull’efficienza e sull’attenzione al territorio poste dagli uffici tecnici della Provincia.

In arrivo quaranta cantonieri che l’Ente assumerà tramite concorso: 10 saranno assunti entro l’anno, 20 entro il 2024 ed ulteriori 10 entro il 2025. “Figura cruciale, quella del cantoniere, per un puntuale monitoraggio e manutenzione delle strade – dichiara il presidente D’Angelo – soprattutto come misura di prevenzione e cura della salubrità delle arterie viarie del nostro territorio”.