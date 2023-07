Alfedena, inaugurazione della nuova biblioteca il 22 luglio

ALFEDENA – Gli abitanti del comune di Alfedena tornano finalmente a disporre di una biblioteca sul loro territorio grazie al prezioso lavoro dell’associazione culturale Spazio Libero. L’inaugurazione della nuova struttura, allestita in Via Giuseppe De Amicis n. 6, è in programma sabato 22 luglio 2023 alle ore 11:00.

Prenderanno parte all’iniziativa Luigi Milano, Sindaco del Comune di Alfedena, Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila, Daniele D’Amario, Assessore alle Attività produttive, Industria, beni e attività culturali della Regione Abruzzo, e Casto Di Bonaventura, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Dopo la cerimonia di inaugurazione è previsto un rinfresco.

L’associazione Spazio Libero curerà la gestione degli spazi, che saranno aperti al pubblico a partire da lunedì 24 luglio secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30.