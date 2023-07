Piano comunale per l’emergenza caldo al via a Pescara

PESCARA – Il Comune di Pescara ripropone come già negli anni scorsi, durante il periodo più caldo della stagione estiva, il cosiddetto “Piano emergenza caldo” per supportare le persone prive di un contesto familiare, soprattutto anziani e soggetti con patologie, garantendo loro interventi di recapito a domicilio di farmaci, accompagnamento nelle circostanze in cui devono sostenere visite mediche programmate o improrogabili e per la consegna della spesa alimentare.

Le predette attività sono garantite dall’Amministrazione comunale secondo i seguenti giorni e orari:

– dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 contattando l’Associazione Io sono ancora vivo – ISAV ODV ETS al n° 3500894008

– venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sabato, domenica e festivi dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 contattando la HUMANITAS O.D.V. al n° 3515989185

Inoltre, nelle fasce orarie dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00, è assicurato anche un servizio telefonico a cura del Segretariato sociale al n° 085 4283043.

“L’intervento dell’Amministrazione – ha affermato l’assessore all’Ascolto del disagio sociale, Nicoletta Di Nisio – risulta quanto mai opportuno alla luce delle temperature record di questi giorni e del disagio che questo ha determinato, soprattutto per le categorie più deboli. Sono le iniziative che più di altre hanno una ricaduta positiva, proprio perché rivolte alle persone in difficoltà”.