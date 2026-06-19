Giappone Abruzzo Cinema 2026: cinema giapponese al Teatro Massimo di Pescara

PESCARA – Dal 23 al 27 giugno 2026 il Cinema Teatro Massimo di Pescara diventerà il cuore della cultura giapponese in Abruzzo. La quarta edizione di Giappone Abruzzo Cinema, presentata ufficialmente questa mattina, propone cinque giorni di proiezioni in lingua originale, anteprime nazionali, grandi classici dell’animazione e incontri con ospiti di rilievo internazionale.

Un programma che conferma la rassegna come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale pescarese.

L’edizione 2026, intitolata “Memorie. Luoghi. Legami.”, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e si propone ancora una volta come un ponte culturale tra Oriente e Occidente, offrendo al pubblico italiano la possibilità di vivere il cinema giapponese nella sua forma più autentica, con tutte le proiezioni in versione originale sottotitolata.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, il presidente dell’Associazione Giappone Abruzzo Claudio Caniglia e la direttrice artistica Barbara Waschimps, che hanno illustrato la crescita costante della manifestazione e il suo ruolo nel rafforzare il legame culturale tra Abruzzo e Giappone. Presenti anche Giuliana Della Valle e Giordano Di Crescenzo di Tecnomeccanica Sud, tra i sostenitori del progetto, insieme a Giampiero Di Tizio, CEO di BlackSoda.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come il rapporto tra Abruzzo e Giappone affondi le sue radici in figure storiche di grande rilievo: dal missionario teatino Alessandro Valignano al gesuita atriano Claudio Acquaviva, fino a Gabriele d’Annunzio, all’ambasciatore Raffaele Ulisse Barbolani e a Marisa Di Russo, fondatrice dell’Associazione Giappone Abruzzo e anima della rassegna, scomparsa nel 2022. Un patrimonio culturale che continua a ispirare il progetto e a renderlo unico nel panorama nazionale.

Giappone Abruzzo Cinema sta vivendo un percorso di consolidamento e crescita, grazie alla presenza di ospiti nazionali e internazionali e al sostegno di partner pubblici e privati che ne condividono la visione culturale. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rassegna, trasformandola in un punto di riferimento stabile per gli appassionati di cinema giapponese e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla cultura nipponica attraverso il linguaggio universale delle immagini.

Il programma e gli ospiti

Martedì 23 Giugno: L’apertura nel segno del fumetto e dell’animazione d’autore.

La rassegna si aprirà alle ore 17:00 con la presentazione ufficiale a cura di Claudio Caniglia e Barbara Waschimps, a cui seguirà la proiezione del capolavoro poetico d’animazione Into the Forest of Fireflies Light (Hotarubi no Mori e, 2011) di Takahiro Omori.

Il piatto forte della serata inaugurale (ore 18:00) sarà l’evento speciale dedicato a Igort (Igor Tuveri), fumettista, regista e saggista italiano di fama internazionale, profondamente legato alla cultura nipponica. L’autore presenterà il suo libro “A cavallo con i Poeti”, introducendo a seguire il documentario Manga Do – Igort e la via del manga (2017) di Domenico Distilo, un viaggio immersivo nelle stanze dei bottoni dell’editoria giapponese.

La prima giornata si concluderà alle ore 21:00 con il dramma psicologico Two Seasons, Two Strangers (Tabi to Hibi, 2025) del regista di caratura internazionale Sho Miyake, un’opera intima co-prodotta da interpreti del calibro di Eun-kyung Shin.

Mercoledì 24 Giugno: Tra fantascienza visionaria e documentario antropologico

Il mercoledì si apre alle ore 17:00 con il cult d’animazione Summer Wars (2009) firmato dal maestro Mamoru Hosoda, candidato all’Oscar e considerato uno dei registi più influenti dell’animazione mondiale contemporanea.

Alle ore 19:00 la rassegna vira sul cinema indipendente con il documentario Overthinking (2025), con Suguru Ogata ed Eayuka Minata, del regista Gianmaria Fiorillo, che sarà presente in sala per dialogare con il pubblico.

In serata (ore 20:00), spazio al grande cinema storico e fantasy con la proiezione di Hakkenden (2024), l’ultima imponente fatica del regista Fumihiko Sori (noto a livello globale per gli eccezionali effetti visivi e la regia di Ping Pong e Fullmetal Alchemist). Il film vanta un cast stellare del cinema asiatico, tra cui Koji Yakusho, Seiyō Uchino e Shinobu Terajima. L’evento sarà presentato da Claudio Caniglia.

Giovedì 25 Giugno: Il legame tra Manga, Teatro Tradizionale e Blockbuster globali

Il pomeriggio di giovedì 25 (ore 17:00) vedrà protagonista il pluripremiato Look Back (2024) di Kiyotaka Oshiyama, trasposizione cinematografica del celebre manga di Tatsuki Fujimoto, anticipato dal cortometraggio Red Memories (2025).

Alle ore 18:30 un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione: il celebre documentario The Written Face (Das geschriebene Gesicht, 1995) diretto dal maestro svizzero Daniel Schmid. Un’opera leggendaria, acclamata nei festival di Locarno e New York, incentrata sulla figura di Tamasaburo Bando, il più grande attore di Kabuki (nel ruolo di Onnagata, l’uomo che interpreta ruoli femminili). L’evento sarà introdotto dall’esperto Giacomo Calorio.

Alle ore 20:30 verrà proiettata la pellicola Moving (Ohikkoshi, 1993) del maestro Shinji Somai, pietra miliare del cinema drammatico asiatico, restaurata e presentata in collaborazione con il prestigioso Far East Film Festival di Udine.

Venerdì 26 Giugno: Letteratura, Società e saggistica aziendale

Venerdì alle ore 17:00 la programmazione riparte con l’animazione poetica di Totto-chan: The Little Girl at the Window (2023) di Shinnosuke Yakuwa, tratto dal bestseller autobiografico di Tetsuko Kuroyanagi.

Alle ore 19:00 l’attenzione si sposta sull’economia e l’antropologia sociale con la presentazione del saggio “Il Kaizen a ostacoli – Relazioni sociali e culture d’impresa in Giappone”. L’autrice e saggista Giulia Ciammaichella sarà presente in sala per discutere dei legami sociali e dei modelli lavorativi del Sol Levante.

La serata si chiuderà alle ore 20:30 con The Great Passage (Fune o Amu, 2013) di Yūya Ishii, pellicola pluripremiata ai Japan Academy Prize e scelta all’epoca come candidata giapponese agli Oscar, interpretata da star internazionali come Ryuhei Matsuda, Aoi Miyazaki e Joe Odagiri.

Sabato 27 Giugno: Il Gran Finale con Dacia Maraini e l’Anteprima Nazionale

La giornata di chiusura si preannuncia di grandissimo spessore culturale. Alle ore 17:30 si terrà l’evento speciale che vedrà come ospite d’onore Dacia Maraini, una delle scrittrici italiane più tradotte e celebrate nel mondo. La Maraini, che visse in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale (subendo anche l’internamento in un campo di concentramento), presenterà il documentario biografico “Dacia, Vita Mia – dialoghi giapponesi”. All’incontro parteciperà anche la regista Izumi Chiaraluce.

A seguire, alle ore 21:00, il festival si congeda dal suo pubblico con un colpo di coda straordinario: l’Anteprima Nazionale di Renoir (2025), la nuovissima opera della regista Chie Hayakawa, già acclamata a Cannes per il suo precedente Plan 75. Il film viene proiettato a Pescara grazie alla rinnovata sinergia strategica con il Far East Film Festival.

Informazioni utili

Date: Dal 23 al 27 giugno 2026

Sede: Cinema Teatro Massimo – Via Caduta del Forte 15, Pescara

Modalità di ingresso: Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili in sala (si consiglia di arrivare con congruo anticipo prima delle proiezioni).

Sito Internet Ufficiale: www.giapponeabruzzo.it

Contatti Social: Instagram e Facebook @giappone_abruzzo

La 4ª edizione di Giappone Abruzzo Cinema è realizzata con il Patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e in partnership strategica con la Fondazione Pescarabruzzo, Honda, LTS, Black Soda, Sypri, Primo Moroni.