Campionati Regionali FIB Abruzzo 2026: risultati e vincitori

CASTELNUOVO AL VOMANO – Una giornata di sport autentico, grande partecipazione e forte identità territoriale ha caratterizzato i Campionati Regionali FIB Abruzzo 2026, ospitati nel comune di Castellalto. L’evento ha riunito il meglio del movimento boccistico abruzzese, con atleti provenienti dalle quattro province che hanno dato vita a una manifestazione intensa, corretta e tecnicamente di alto livello.

Al termine delle gare sono stati assegnati i titoli regionali nelle diverse categorie.

I campioni regionali 2026

Categoria A Individuale – Domenico De Iuliis (Virtus L’Aquila), autore di una prova solida e di grande personalità.

Categoria B Individuale – Riccardo Malatesta (Selva Teramo), protagonista di una prestazione convincente.

Categoria C Individuale – Luciano Di Nardo (Chieti Scalo), premiato per continuità e determinazione.

Categoria C Femminile – Stefania Centorame (Selva Teramo), vincitrice di una competizione intensa e molto equilibrata.

Coppia Categoria C – Angelo Di Giambattista e Antonio Di Marco (Città di Campli), impeccabili per affiatamento e qualità tecnica.

La direzione di gara è stata affidata a Maurizio D’Alessandro, che ha garantito un’organizzazione precisa e puntuale.

Istituzioni e FIB unite per lo sport

Alla manifestazione ha partecipato il Sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, che ha ribadito l’importanza sociale e culturale dello sport nelle comunità locali.

Presenti anche i Delegati Provinciali FIB: Bruno Rastelli (Teramo), Adolfo Sebastiani (L’Aquila), Pietro Paolo D’Andreamatteo (Pescara) e Salvatore Bernardinello (Chieti).

Per il Comitato Regionale FIB Abruzzo erano presenti: il Presidente Domenico Sposetti, il Consigliere William Cirone e la Segretaria Edda Migliori.

Sposetti: “I Regionali sono il cuore della nostra stagione”

«I Campionati Regionali rappresentano uno dei momenti più importanti della stagione – ha dichiarato il Presidente Sposetti – perché danno accesso ai prossimi Campionati Italiani e raccontano la passione degli atleti, il lavoro delle società e l’impegno quotidiano di dirigenti, tecnici e volontari».

Un movimento in crescita

L’edizione 2026 si chiude con un messaggio chiaro: le bocce in Abruzzo continuano a essere un luogo di incontro, crescita e condivisione, capace di unire generazioni diverse nel nome della passione sportiva. Una giornata che celebra i vincitori, ma soprattutto l’intero movimento boccistico regionale, già proiettato verso le prossime sfide nazionali.