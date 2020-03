Provincia di Chieti, approvato il bilancio di previsione 2020/2022

CHIETI – Giovedi scorso, alle ore 15:00, si è svolto il consiglio provinciale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. Il consiglio si è svolto in modalità telematica, una delle prime esperienze in Italia, per ratificare il consiglio che ha adottato il bilancio il giorno 10 marzo scorso. Come prevede la legge 56/2014 Delrio il bilancio sarebbe dovuto passare al vaglio dell’assemblea dei sindaci, convocata sempre nella stessa giornata e poi ripassare in consiglio per la definitiva approvazione.

Nell’immediatezza delle disposizioni del Dpcm del giorno 8 marzo per l’emergenza COVID19, che ha dettato norme restrittive, fu sospesa l’assemblea dei 104 sindaci per ovvie problematiche di sicurezza e per il divieto di assembramenti. Nel frattempo la Provincia si dotata dei mezzi telematici ed amministrativi per poter svolgere le sedute consiliari in via telematica. Nel frattempo il Dpcm del 18 marzo 2020 ha sospeso, per questo periodo di emergenza, la necessità di ottenere il parere dell’assemblea dei sindaci.

Giovedì 25 pertanto si è svolta la seduta di consiglio in modalità telematica ed è stato approvato il bilancio 2020/2022. Si potrà pertanto immediatamente predisporre l’attivazione di tutte le procedure per impegnare i capitoli di spesa per i numerosi interventi sulla viabilità e sull’edilizia scolastica e corrispondere alle imprese le somme relative agli interventi effettuati o in corso.

Il presidente ha ringraziato per l’impegno profuso in queste impegnative settimane la segretaria generale, i dirigenti e i loro collaboratori dei vari settori e gli operatori dell’Ops che hanno dato sostegno tecnologico all’attuazione del programma che in queste settimane ha visto partire con successo lo smartworking, la formazione e l’applicazione del lavoro agile secondo le indicazioni ministeriali. Inoltre il presidente ringrazia i consiglieri di maggioranza per l’impegno nelle varie deleghe a loro assegnate e i consiglieri di minoranza per l’atteggiamento collaborativo che ha permesso di affrontare le sedute consiliari, seppur nelle rispettive posizioni politiche, con grande serenità e collaborazione.