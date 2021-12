Progettualità del SAI, bando per un posto Capo Area Contabile

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale comunica che, all’interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale, l’Azienda Speciale ha emanato una selezione pubblica per un posto, a tempo pieno (38 ore settimanali) e indeterminato, per il profilo professionale di Capo Area Contabile, per l’espletamento dei servizi relativi alla Macrostruttura 4 dell’Azienda speciale, afferenti la progettualità del SAI/SIPROIMI. Nell’ipotesi di future esigenze di risorse nel profilo a bando, l’Azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria scaturita dal presente bando pubblico al fine di reclutare ulteriori unità lavorative.

Tra i requisiti richiesti per accedere alla prova, consistente in un esame scritto e nella valutazione dei titoli, il Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica ex DM 509/99, Laurea Magistrale ex DM 270/04): − Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica, Giurisprudenza, Scienze Politiche e titoli universitari a questi equiparati, Scienze economico aziendali 84/S; Scienze economico-aziendali LM-77; Scienze dell’economia 64/S; Scienze dell’economia LM-56; Giurisprudenza 22/S; Giurisprudenza LMG/01; Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica 102/S; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57/S; Relazioni internazionali 60/S; Servizio sociale e politiche sociali LM-87; Relazioni internazionali LM-52).

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del Bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31/12/2021, si consiglia tuttavia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando.

L’esame consisterà in una prova scritta con test a risposta multipla. Eventuali informazioni in merito all’avviso potranno essere richiesti all’indirizzo mail: selezioni@aziendasociale.it. o si potrà consultare il sito internet dell’Azienda Speciale o del Comune di Montesilvano al seguente indirizzo: https://www.aziendaspeciale.it/area_letturaNotizia/147546/pagsistema.html