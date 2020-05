Nasce il progetto web FamilyConsulting dell’Anffas di Vasto

VASTO – Da sempre l’Anffas di Vasto è presente nell’aiuto concreto per le famiglie con persone con disabilità. A causa dell’emergenza Covid, la vita è cambiata per tutti. Per loro è diventato più complicato, le famiglie, infatti si trovano a vivere le difficoltà da sole: lavoro – istruzione, riabilitazione, non socialità. Da questa difficoltà ed emergenza nasce il Progetto web FamilyConsulting.

Nessuno viene lasciato solo e attraverso appuntamenti virtuali, le famiglie incontrano i professionisti, Catia Tinari, consulente pedagogico, Daniela Tarantino, psicologa e Gilda Muratori, fisioterapista. In ogni video incontro i suggerimenti su come gestire le lunghe giornate di quarantena e riuscire a limitare ansia e preoccupazioni. Ma non solo.

Questo modo nuovo ha permesso di non perdere gli obiettivi didattici raggiunti e consolidare i programmi di apprendimento. Una vera opportunità per migliorare, sempre con la super visione di esperti nel settore.

Genitori consapevoli e capaci hanno scelto la creatività per stare con loro, dalla pratica del cucinare, alla cura delle piante; dall’attività fisica (seguita anche distanza) allo studio per obiettivi. Genitori che conoscono ‘Il progetto di vita’ dedicato ai loro figli, dove il loro ruolo, collegato a scuola, docenti, riabilitazione e tutto quello che gira intorno diventa essenziale. E questo nuovo modo prende il nome di Anffas Vasto Family Consulting.