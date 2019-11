Progetto I Lincei per la Scuola: programma 2020 per Polo Aquilano

L’AQUILA – Annunciate le nuove attività dell’iniziativa “I Lincei per la Scuola – Polo dell’Aquila”, promosse dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Fondazione “I Lincei per la Scuola” in collaborazione con il GSSI-Gran Sasso Science Institute e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Il progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” – nato nel 2011 dal Protocollo d’Intesa tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – è volto ad aggiornare i docenti italiani e ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di iniziative mirate alla divulgazione della cultura scientifica in Italia, attraverso le materie portanti: Italiano, Matematica, Scienze. Ogni anno circa 120 docenti seguono i corsi delle tre discipline nei locali del GSSI, sede del Polo aquilano, e dell’Università dell’Aquila.

Il quarto anno di attività per il Polo Aquilano si svolgerà dal 6 febbraio al 28 maggio 2020 e ruoterà intorno al tema centrale “Le due culture: l’errore e l’errare”. Considerata la trasversalità degli argomenti trattati, anche quest’anno sarà possibile seguire le tre aree disciplinari effettuando un’unica iscrizione. Tra i relatori di questa edizione, tanti nomi di spicco nel panorama nazionale, quali ad esempio Amedeo Balbi, astrofisico e divulgatore, e Pietro Greco, nota firma del giornalismo scientifico italiano.

Traendo spunto da tematiche multidisciplinari, il corso si svilupperà come un dialogo tra cultura umanistica e scientifica. Verranno prese in considerazione le tappe dell’evoluzione del pensiero, viste anche nelle loro fasi più controverse ed enigmatiche, in un percorso storico conoscitivo che analizzerà grandi conquiste e insuccessi, vittorie e fallimenti. In particolare, si porrà l’accento sull’errore come possibile opportunità che apre nuovi orizzonti e, in una dimensione più ampia, su come l’errare dell’uomo possa essere fonte di nuove idee. Nell’ambito del corso si osserveranno anche le modalità con cui fattori climatici e ambientali possano aver influenzato l’evoluzione del pensiero e il percorso storico. A conclusione dell’edizione, il filosofo Daniele Poccia terrà la lectio magistralis “L’errore della filosofia, la filosofia dell’errore. Riflessioni sul metodo”.

È prevista un’unica iscrizione (gratuita) per tutte e 3 le aree, da effettuarsi tassativamente entro il 19 gennaio 2020. Le iscrizioni potranno avvenire compilando il modulo online: https://forms.gle/UeWtg97VBbN5yjcZ8. Per il rilascio dell’attestato finale da parte del MIUR è indispensabile effettuare l’iscrizione anche tramite il portale S.O.F.I.A., individuando il corso tramite il codice 37975, e aver frequentato almeno 6 incontri del corso.