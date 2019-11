Chieti, Roberta Scorranese presenta Portami dove dei nata

La manifestazione si terrà venerdì 29 novembre nella Sala Manzini del Liceo Classico – Convitto “G. B. Vico” a Chieti



CHIETI – Venerdì 29 novembre 2019, ore 17,45, nella Sala Manzini del Liceo Classico- Convitto “G. B. Vico”, sarà presentato il libro “Portami dove sei nata” di Roberta Scorranese. La manifestazione è promossa dall’Associazione “Noi del G.B.Vico”, dall’Associazione “Amici della Biblioteca de’ Meis”, dal Convitto Nazionale “G.B. Vico” Chieti, dall’Associazione “Libridine”.

Il libro è il primo romanzo della giornalista Roberta Scorranese, che lavora al Corriere della Sera, dove si occupa di temi culturali, prevalentemente legati all’arte e all’attualità. La Scorranese, nata a Valle San Giovanni, a sei chilometri da Teramo, vive da molti anni a Milano.

“Portami dove sei nata” è l’invito che le viene rivolto dal suo compagno, quando lei parla del suo paese. Noi lettori, dopo aver letto le prime pagine, le rivolgiamo la stessa richiesta: essere accompagnati nella sua regione, a Valle San Giovanni e in Abruzzo. Per conoscerli come li conosce Lei. Come ad altri scrittori che l’hanno preceduta, la distanza consente alla scrittrice un nuovo coinvolgimento nelle cose della sua terra: Roberta racconta la gente di lì, che lei osserva dall’angolazione della nostalgia, ma anche dalla prospettiva dei miracoli. Di qua la saga della famiglia inserita nella vita di Valle San Giovanni, tra gli anni ’40 e gli anni ’70 e, dall’altra, le indagini sulle sorti dell’Abruzzo di oggi sfidato, messo alla prova dal terremoto e svilito da un presente che non sempre pare appartenergli, eppure capace di una originale resilienza.

Dialogherà con l’autrice Roberta Scorranese la prof. Tonita Di Nisio. La serata sarà animata dalle letture curate da Maria Cristina Stumpo e dalle musiche eseguite al pianoforte dal maestro Carlo Tatasciore.