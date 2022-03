TERAMO – Recentemente, presso l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, si sono svolte, in modalità online, le attività formative previste dal Progetto Edustrada MIUR-ACI “Gli effetti della distrazione alla guida”, Progetto nazionale erogato presso le scuole collocate nei capoluoghi di provincia e destinato agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.

Ai tre incontri formativi sono intervenuti, in qualità di relatori, il Dott. Donato Ciunci, Funzionario dell’ACI di Teramo, e il Dott. Matteo Figliola, Istruttore di scuola guida certificato dal Network ACI Ready2Go. Mediante il supporto di slide, filmati e una interazione costante con i 178 studenti delle nove classi quarte dell’Istituto, l’ACI di Teramo ha sensibilizzato i ragazzi su un uso parsimonioso dei dispositivi elettronici e degli smartphone al volante, che rappresentano la causa principale di distrazione alla guida.

La distrazione alla guida, la velocità non adeguata e la guida sotto l’effetto di alcool e droghe, sono causa di gravi incidenti stradali non solo in Italia, ma anche in ambito europeo, per cui l’obiettivo di ridurre l’incidentalità stradale è stato incluso in una più ampia e complessa strategia europea, volta a rendere la mobilità intelligente e sostenibile.

I suddetti interventi formativi hanno anche consentito agli studenti di capire l’importanza dei tempi di reazione del conducente, di prendere coscienza dello spazio di arresto a disposizione e di essere informati sulle nuove norme del Codice della Strada che disciplinano la circolazione dei monopattini.

Tutti gli incontri formativi sono stati attuati con la collaborazione dei docenti dell’Istituto Angelo Di Carlo, Referente dei progetti di Educazione Stradale, e Alfredo Centinaro, Animatore digitale.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Nardini, oltre ai formatori, ringrazia pubblicamente il Dott. Carmine Cellinese e il Dott. Gabriele Irelli, rispettivamente Presidente e Direttore dell’ACI Teramo, che hanno consentito l’attuazione di questo importante Progetto.