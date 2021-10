Nino D’Angelo in concerto al Teatro Massimo di Pescara per il Tour 2022

Giovedì 3 marzo 2022 si recupera la data del 21 novembre 2021 del “Il poeta che non sa parlare”. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets

PESCARA – In arrivo un periodo ricco di impegni per Nino D’Angelo grazie al suo progetto Il poeta che non sa parlare, diviso tra un libro, un album e un tour prodotto dalla Di.elle.o e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni che prenderà il via a marzo 2022 e toccherà tutta Italia, con tappa al Teatro Massimo di Pescara per giovedì 3 marzo 2022 alle 21, recupero concerto del 21 novembre 2021 rinviato a causa delle vigenti disposizioni governative inerenti al contrasto della diffusione del Covid-19 e delle relative limitazioni di pubblico per i concerti dal vivo.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore numerato 46,00 – secondo settore numerato 40,25 – palco numerato 36,80 – galleria numerata 434,50 (diritti di prevendita inclusi). I biglietti acquistati per il concerto del 21 novembre 2021 rimangono validi per la nuova data.

“Sarà una tournée – precisa Nino – dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono”.

La scaletta di questo live (che sarà molto più di un concerto…) verterà sul repertorio di oggi con canzoni come O pate, Senza giacca e cravatta, Si turnasse a nascere, senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio Nu jeans e ‘na maglietta: “Canterò ogni brano con grande rispetto”.

Si tratta di una delle tournée più attese del nuovo anno, sulla scia del successo riscosso, per esempio, nel 2013 quando D’Angelo si esibì al Teatro San Carlo di Napoli con il melodramma Memento-Momento, dedicato al cantautore e compositore Sergio Bruni con il maestro Roberto De Simone che curò la composizione strutturale cameristica, oppure quando fece registrare nel 2017 il tutto esaurito allo stadio San Paolo di Napoli per festeggiare il suo sessantesimo compleanno.

Il poeta che non sa parlare sarà anche un album e un libro che raccoglierà una serie di aneddoti sulla vita che hanno caratterizzato la carriera artistica di D’Angelo, ma anche la narrazione di episodi legati al privato, come per esempio quando parlerà del padre, il suo primo falsario…

Ma il titolo del progetto come è nato? “Ai tempi della scuola – racconta D’Angelo – la maestra mi disse: tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico”.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it