Anche l’inizio settimana dovrebbe essere caratterizzato da una fase di instabilità. Per il ritorno del sole occorrerà attendere mercoledì

La vasta circolazione depressionaria che continua ad interessare l’Europa occidentale determinando il transito di alcuni fronti perturbati in direzione del Mediterraneo centrale e dell’Italia, dovrebbe coinvolgere le regioni del medio versante adriatico, dopo il weekend, anche nei primi giorni della settimana. Andiamo a vedere la previsione del tempo in Abruzzo che non sarà risparmiato da questa fase di instabilità.

Per la mattinata di lunedì 26 i meteorologi prevedono cielo prevalentemente nuvoloso. Nel pomeriggio sono attese schiarite che però dovrebbero essere di breve durata. Temperature minime in calo, massime in lieve calo.

Martedì 27 al mattino il cielo dovrebbe essere inizialmente da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse. Temperature in graduale diminuzione complice la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Nel pomeriggio ancora maltempo con piogge e nevicate a quote medie sulla dorsale appenninica, generalmente sopra i 1000-1300 metri di quota. Temperature in calo più sensibile a partire dalla notte.

Da mercoledì 28 la possibile rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale dovrebbe favorire il ritorno di condizioni meteorologiche decisamente più stabili e soleggiate.

