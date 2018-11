Inizio settimana con temperature decisamente al di sotto dei valori stagionali. Possibili piogge tra lunedì e martedì, poi tendenza al miglioramento

Dopo il brusco calo termico registrato nel fine settimana è in atto in queste ore un vero e proprio anticipo di inverno. Stando alle previsioni degli esperti meteo correnti fredde provenienti dai Balcani continueranno a raggiungere le nostre regioni con le temperature che subiranno un ulteriore calo scendendo verso valori decisamente inferiori alla media stagionale.

Andiamo a vedere la previsione del tempo in Abruzzo che non sarà risparmiato da questa fase di instabilità. Nella giornata di lunedì 19 novembre il cielo sarà nuvoloso con temperature minime in calo. Nel pomeriggio tendenza a un rapido peggioramento che a fine giornata porterà a piogge diffuse e rovesci sparsi. Dato l’afflusso freddo balcanico i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi. Le temperature massime saranno stazionarie. Venti in rinforzo da SE dal pomeriggio-sera. Mare molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento.

Martedì 20 novembre tendenza al miglioramento e possibili schiearite. Temperature in aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Mari ancora mossi. Nelle giornate successive tendenza al miglioramento.