President Bologna – Pallanuoto Pescara 16-8: il racconto del match

BOLOGNA – Torna senza punti ma con qualche certezza in più il Pescara Pallanuoto dalla difficile trasferta di Bologna. I biancazzurri escono sconfitti 16-8 dal confronto contro il President, punteggio fin troppo severo per quanto si è visto in vasca. I biancazzurri hanno retto l’urto per almeno tre quarti di gara, riuscendo a ricucire il gap dall’avversario e arrivando fino al meno 1. Nonostante le pesanti assenze di Giordano e D’Aloisio il Delfino ha lottato in vasca, grazie a quell’atteggiamento paziente e accorto chiesto da mister Di Fulvio (espulso nel finale) alla vigilia, una buona difesa e interessanti trame offensive. Bisogna ripartire da qui per giocarsi la fondamentale partita di domenica prossima contro Perugia.

Padroni di casa subito avanti con Moscardino, pareggia Micheletti, poi è ancora il President ad andare in gol con Kadar, De Simon e Belfiori. Dopo la prima pausa allunga Schettino, ma i biancazzurri escono e accorciano con Santarelli e De Vincentiis. Dopo l’intervallo lungo Micheletti avvicina ancora il Pescara, Marciano risponde, De Vincentiis ci riprova ma la doppietta di Marciano spezza le ambizioni di rimonta del Delfino. Parisi segna due volte, con in mezzo la rete di Schettino, prima della rete di Micheletti. Nell’ultimo quarto Bologna prende il largo con De Simon, Parisi, Maricano, Moscardino e Gennari. In mezzo la doppietta del pescarese Mancini.

“Per tre quarti di gara abbiamo giocato una bellissima partita”, dice al termine mister Franco Di Fulvio. “I ragazzi hanno lottato su ogni pallone, pur commettendo qualche errore. Nell’ultimo parziale, complice la stanchezza e l’ingresso in acqua di molti giovani, rimasti in vasca senza la guida dei più esperti, siamo crollati. Però posso dirmi soddisfatto di quanto visto, specie durante i primi tre tempi”.

TABELLINO

PRESIDENT BOLOGNA – PESCARA PALLANUOTO 16-8

PARZIALI: 4-1, 1-2, 6-3, 5-2

PRESIDENT BOLOGNA: Pellegrino, Campolongo, Gennari (1), Calesini, Moscardino (2), Mengoli, Marciano (4), Belfiori (1), De Simon (2), Kadar (1), Schettino (2), Parisi (3), Sallioni. All. Risso

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini (2), Cipriani, De Vincentiis (2), Bogni, Castagna, Fazzolari, Cerasoli, Micheletti (3), Trabucco, Santarelli (1), Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio