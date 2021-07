La 51^ edizione della Mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele si terrà dal 1° al 22 agosto

PESCARA – È stata presentata stamattina a Pescara, nella sala Corradino D’Ascanio del Consiglio Regionale, la 51^ edizione della Mostra dell’Artigianato artistico abruzzese che si svolgerà a Guardiagrele dal 1 al 22 agosto prossimo.

Quella che si sta per inaugurare sarà una rassegna carica di aspettative e di novità: “Veniamo da lontano ma ogni anno cerchiamo di aggiungere qualche elemento di novità ed il cassetto dei nostri sogni da realizzare è sempre pieno – ha detto il presidente dell’Ente mostra, Gianfranco Marsibilio”.

L’assessore regionale alle attività produttive, Daniele D’Amario, ha ribadito l’impegno della Regione nel sostegno della mostra di Guardiagrele e di tutto il settore dell’artigianato di qualità: “in un mondo globalizzato pensare a dei prodotti realizzati in modo artigianale è esaltante – ha specificato D’Amario – e faremo in modo che i sogni nel cassetto degli organizzatori della mostra di Guardiagrele diventino realtà già in occasione dell’Expo di Dubai nel quale un settore del padiglione Abruzzo sarà dedicato all’artigianato”.

Una delle novità più importanti dell’edizione 2021 della mostra di Guardiagrele, riguarda il coordinamento dei musei cittadini che vede coinvolti i ragazzi delle scuole della città di cui il sindaco, Donatello Di Prinzio, è particolarmente orgoglioso: “è fondamentale fare sistema per offrire ai visitatori un prodotto turistico e culturale basato su promozione, efficienza e decoro urbano. Il percorso di collaborazione con l’Ente mostra – ha concluso Di Prinzio – andrà avanti ed è quasi pronto un piano di ristrutturazione della sede permanente della mostra grazie ad un fondo erogato dalla Regione due anni fa”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche uno degli architetti che hanno allestito la mostra, Pamela De Nardis ed il presidente regionale della CNA – artistico e tradizionale – Francesco Carullo.

La cerimonia di inaugurazione della 51^ mostra dell’artigianato artistico abruzzese si terrà a Guardiagrele in largo Pignatari, sabato 31 luglio dalle ore 18.

Nelle foto un della conferenza stampa di stamattina a Pescara con in primo piano il presidente Gianfranco Marsibilio, l’assessore regionale Daniele D’Amario ed il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio.