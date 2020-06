Premio Qualità Italia 2020, prorogati i termini di iscrizione

Le iscrizioni al Concorso Enologico Nazionale dovranno effettuarsi entro sabato 20 giugno. Le degustazioni si terranno dal 24 al 27 giugno

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) – Prorogati a Sabato 20 Giugno i termini per le iscrizioni al Concorso Enologico Nazionale “Premio Qualità Italia 2020”

La Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”, sentite le numerose richieste delle cantine che a causa del particolare momento non hanno potuto inviare in tempo utile i loro campioni per la partecipazione al Concorso “Premio Qualità Italia 2020”, ha deciso di prorogare i termini per le iscrizioni al Concorso a Sabato 20 Giugno.

Mauro Pallini si é detto molto soddisfatto della partecipazione delle cantine e dei relativi produttori di vino a questa quinta edizione del Premio Qualità Italia. Sono già numerosi i campioni arrivati e pensa che la proroga della scadenza sicuramente permetterà una più ampia adesione considerando le novità di questa edizione.

La Scuola Leonardo sta compiendo un ulteriore sforzo per dare visibilità al Concorso in un momento di difficoltà comune ma con un rinnovato slancio e desiderio di non interrompere questo tradizionale appuntamento ma dargli ancora più visibilità affinchè tutta la filiera vitivinicola ne possa trarre vantaggi.

Il concorso, già presente su molta stampa, attiverà una serie di eventi a partire da Settembre e, per quanto possibile già dal mese di Luglio, proprio per porre in evidenza le bontà dei territori italiani.

Anche in questa quinta edizione sono rappresentate tutte le regioni a conferma di un interesse vivo e generoso da parte di molti produttori che vogliono confrontarsi con la valutazione tecnica dei loro vini.

La degustazione avviene alla cieca senza possibilità di conoscere l’etichetta a valutazione e che il Concorso rispetta tutte le prerogative Ministeriali, essendo autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura.

Le degustazioni saranno effettuate nei giorni 24, 25, 26 e 27 Giugno da commissioni di sette Enologi esperti di varie regioni d’Italia che si alterneranno nei vari giorni di degustazione.

Oltre ai Premi Nazionali con l’assegnazione del Premio Qualità Italia 2020, ci saranno dei riconoscimenti regionali per le varie categorie di vini in concorso, proprio per valorizzare le peculiari caratteristiche dei territori italiani che fanno del vino un vero messaggero di identità locali.

Il regolamento e i moduli per le iscrizioni sono disponibili online sul sito www.premioqualitaitalia.it